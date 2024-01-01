Rafet El Roman

Seni Sevmiyorum İnan artık seni hiç sevmiyorum İnan artık seni hiç istemiyorum O eskidendi, artık hepsi bitti Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum * Oh-oh Sı-na-nı-na-nı-nı Sı-na-nı-na-nı-nı-nı Sı-na-nı-na-nı-nı Sı-na-nı-na-nı-na, neyyo * Bir bilsen, sevgilim, ne kadar şu kalbim Sızlıyor aniden seni bir yerde görsem Yine de boynumu sana karşı eğmem Gururumla devam, yolumdan giderim * Hiç sanma sakın sensiz yaşayamam Hiç sanma sakın sensiz yapamam Unutma ki sen son insan değilsin Bir başkasıyla yeniden başlarım * İnan artık seni hiç sevmiyorum İnan artık seni hiç istemiyorum O eskidendi, artık hepsi bitti Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum * İnan artık seni hiç sevmiyorum İnan artık seni hiç istemiyorum O eskidendi, artık hepsi bitti Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum * Bir zamanlar bana yazdığın Bütün mektupları, bütün şiirleri Çektirdiğimiz bütün resimleri Hepsini yırttım, üstelik de yaktım * Seni andıran, seni anlatan Sana ait olan hiçbir şey bırakmadım Caddeler benim, geceler benim Arayan soran yok, rahat yaşıyorum * İnan artık seni hiç sevmiyorum İnan artık seni hiç istemiyorum O eskidendi, artık hepsi bitti Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum * İnan artık seni hiç sevmiyorum İnan artık seni hiç istemiyorum O eskidendi, artık hepsi bitti Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum * Oh-oh Sı-na-nı-na-nı-nı Sı-na-nı-na-nı-nı-nı Sı-na-nı-na-nı-nı Sı-na-nı-na-nı-na, neyyo İnan artık seni hiç sevmiyorum İnan artık seni hiç istemiyorum O eskidendi, artık hepsi bitti Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum İnan artık seni hiç sevmiyorum İnan artık seni hiç istemiyorum O eskidendi, artık hepsi bitti Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum * Ah Hmm, ah Sı-na-nı-na-nı-nı-nı-nı-no-neyyo No-no-no-no-no-no-no

Affetmem Burada aşkımız sona eriyor İyi kötü günler burada bitiyor Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni * Ben istemedim aramız seninle böyle olsun Ben istemedim aşkımız seninle böyle bitsin Anlayamadık bir birimizi, katlanamadık bir birimize Bilmedik kiymetimizi, bilmedik, bilmedik, bilmedik * Bitmeden başlayan o kavgalar Saygısız bakışıp konuşmalar Bir yanda aşıyor kurumuz sebep oldu, sebep oldu Burada aşkımız sona eriyor * İyi kötü günler burada bitiyor Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım Mecburen mi böyle sona erecekti? * Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni Oysa her şey ne güzel başlamıştı seninle * Anlar var unutamam belki senelerce Beraber o ilk gecemiz sanki bir rüya gibiydi Bitmesini istemedim bir ömür boyu boyu Zamanla alıştık herşeye, bu büyük sevgimize bile * Herşey bu kadar basit yalan, yalan, yalan, herşey yalan Burada aşkımız sona eriyor İyi kötü günler burada bitiyor * Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni * Aaaahhhhh * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni

Bana Gerçekleri Söyle Bana, bana bir şeyler söyle Gözlerime bakmasan da Bana bir şeyler anlat * Yüzündeki ifadeyi tanıyorum Sanki bir şeyler gizliyor, saklıyorsun Bana gerçekleri söyle * Bakma öyle acır gibi Acınacak zavallı değilim Çaresiz biri varsa o da sensin yazıklar olsun, sana Yazıklar olsun * Biliyordum baştan beri fazla sürmez bu ilişki Ne saygındı ne de ciddi neler oldu ah neler oldu bana Gerçekleri söyle

Nerdesin Bak bir yaz daha geçti Son kuşlar uçtu gitti, nerdesin? (nerdesin?) Biraz hasret, biraz gayret Belki yarın, belki bugün, bekledim (nerdesin?) * Bir bilsen neler neler Neler feda eder bu gönlüm senin için? Sensiz her şey anlamsız Her şey basit kolay değersiz, bir bilsen * Ama gelirsin, sonbahar güneşinde Çıkarız dağlara, uzanır kırlara Uyur bir gölgede, seyreder bulutları Okşarım saçından, koklarım teninden * Ah, nerdesin? Bak bir yaz daha geçti Son kuşlar uçtu gitti, nerdesin? (nerdesin?) Ne düşlerle, umutlarla * Gözlerim hep şu yollarda, bekledim Ama gelirsin, sonbahar güneşinde Çıkarız dağlara, uzanır kırlara Uyur bir gölgede, seyreder bulutları * Okşarım saçından, koklarım teninden Ama gelirsin, sonbahar güneşinde Sarılır sımsıkı, bakışır doya doya Güneş batınca, karanlık basınca * Seyreder yıldızları, sayarız kayanları Ah, nerdesin? Ama gelirsin, sonbahar güneşinde Çıkarız dağlara, uzanır kırlara * Uyur bir gölgede, seyreder bulutları Okşarım saçından, koklarım teninden Ah, nerdesin?

Aşk Değilse Her falımda sen çıkıyorsun Rüyalarımdasın her gece Her tarafta seni arıyorum Her satırda seni yazıyorum * Aşk değilse sevgi değilse Bu ne söyle, söyle bana Ümitsizlik çaresizlik kaderime küser ağlarım * Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Cenab Allah yaratmış işte, saçı yüzü o kaşı gözü Bir bakışta içim gidiyor ölüyorum gülüşüne * Aşk değilse sevgi değilse sevgi değilse bu ne söyle söyle Bana Gönül işte, ne dersen de, vurulmuşum sana bir kere * Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime

Bu Nasıl Sevgi Kaç bahar geçti sensiz buralarda Ne bir haber ne bir selam gelmedi Yaz oldu, kış oldu neşem yok Bir hatır olsun insan sorardı * Ah, söylesene Bu nasıl sevgi böyle? Ah, dinlesene Dinlesene * Kaç kere gizli gizli ağladım Kaç güne hüzünle başladım Bir haber, bir satır yaz ne olur Yoruldum, yoruldum, usandım * Ah, söylesene Bu nasıl sevgi böyle? Ah, dinlesene Dinlesene * Ah, söylesene Bu nasıl sevgi böyle? Ah, dinlesene Dinlesene * Ah, söylesene Bu nasıl sevgi böyle? Ah, dinlesene Dinlesene

Yokluğun Bir Felaket Bu gece yoksun Şerefine içiyorum Resmine baka baka Ağlıyorum, ağlıyorum Felaket bir felaket Yokluğun şu an benim için Soruyorum nasıl nasıl devam eder Ah çok pişmanım bir gurur uğruna Hem sana hem bana yazık ettim Oysa bir bakışım, bir sözüm yeterdi Deseydim, deseydim sana gitme Her sabah seni düşünüyorum uyanınca Yatağımın başında oturup üzülüyorum Yok hiçbir şeyin değeri İmkansız çaresiz bir haldeyim, haldeyim Felaket bir felaket Yokluğun şu an benim için Soruyorum nasıl, nasıl zaman geçer Çok üzgünüm bir gurur uğruna Hem sana hem bana yazık ettim Oysa bir bakışım bir sözüm yeterdi Deseydim, deseydim sana gitme Oysa bir bakışım bir sözüm yeterdi Deseydim, deseydim sana gitme Kaynak: Musixmatch

İsyan Ediyorum Dün sokaklarda mafya çatıştı Suçsuz karım, çocuğum vuruldu Gazetelerde manşet oldu Bugün herşey unutuldu Söyleyin bir insan canı bu kadar ucuz mu Yaşamak bu kadar basit, kolay mı * Kader, talih demeyin, dinlemem Verin onları bana geri, anlamam İsyan ediyorum, isyan İsyan ediyorum * Bu gece rüyamda kuşlar konmuş yatağıma Odamda güller açmış Karım bakıyordu camdan içeri Uyandım acılar içinde Ağladım sabaha kadar * Kader, talih demeyin, dinlemem Verin onları bana geri, anlamam İsyan ediyorum, isyan İsyan ediyorum Kader, talih demeyin, dinlemem Verin onları bana geri, anlamam İsyan ediyorum, isyan İsyan ediyorum

Ayşem Seni özledim, bugün bekledim Aynı kahvede gelirsin diye Elimde mektup, bir demet çiçek Heycanla, merakla kapıyı gözledim * Zaman geç oldu, vakit de doldu Şarhoş son müşteri gibiydi hâlim Oysa ben neler neler düşündüm Ne umutla başladım bu sabah güne * Ayşem, esmerim benim Talih kara, hâlim yaman Kaç kere yolunu gözledim Cesaretim yok söylemeye * Seninle olsam, konuşup gülüşsem Yaşamı tartışıp, dertleşip ağlasam Sana anlatsam baharlarımdan Çocukluğumu, geçen yıllarımdan * Zaman geç oldu, vakit de doldu Seni düşünmekle geçti koca gün İşte bu kadar çaresizim ben Hâyâlle geçiyor günüm, gecem Ayşem * Ayşem, esmerim benim Talihim kara, hâlim yaman Kaç kere yolunu gözledim Cesaretim yok söylemeye * Kaç kere yolunu gözledim Cesaretim yok söylemeye Ayşem, esmerim benim Talihim kara, hâlim yaman * Kaç kere yolunu gözledim Cesaretim yok söylemeye Ayşem, esmerim benim Talihim kara, hâlim yaman * Kaç kere yolunu gözledim Cesaretim yok söylemeye Ayşem, esmerim benim Talihim kara, hâlim yaman * Kaç kere yolunu gözledim Cesaretim yok söylemeye

En Güzel Günler Senin Olsun En güzel günler, en güzel yillar Senin olsun senin olsun Ben neler verdim, ben neler cektim Dostu, düşmani, aşkıda gördüm Kadere yaşama bir kez olsun küsmedim Her gün biraz, biraz daha umutluyum * Ne yapalım olmadı Bir başka bahara kaldı Daha neler, ne günler göreceksin En güzel yıllar en güzel anlar Senin olsun, senin olsun Hadi gül, gül biraz gözlerinde bayram olsun Dişarıda güneş açmış gel koşalım Ne yapalım olmadı Bir başka bahara kaldı Daha neler, ne günler yaşanacak Hadi gül, gül biraz gülde gönlün avunsun Dışarıda güneş açmış gel koşalım En güzel günler, en güzel yıllar Senin olsun, senin olsun