Rafet El Roman

Şipşak Şarkı Sözleri
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Bir kural var hiç değişmez
Acıyı hep seven çeker
Senden ölürcesine kaçan
Başkasına hayat gibi gider
*
Bir rivayet der ki insan
Sevdiğine zulüm eder
Senle kırk yıl el ele tutan
Bir gün gelir çekip gider
*
Sen ufaksın, anlamazsın
Aşk dediğin gelip geçer
Sen safsın, duygusalsın
Üzüldükçe içine çeker
*
Şipşak
Kader çekmiş resmini
Koymuş aşkın rengini
Sen ister sev ister yan
Hiç umrumda değil inan
*
Şipşak
Kader çekmiş resmini
Koymuş aşkın rengini
Sen ister sev ister yan
Hiç umrumda değil inan
*
Bir kural var hiç değişmez
Acıyı hep seven çeker
Senden ölürcesine kaçan
Başkasına hayat gibi gider
*
Bir rivayet der ki insan
Sevdiğine zulüm eder
Senle kırk yıl el ele tutan
Bir gün gelir çekip gider
*
Sen ufaksın, anlamazsın
Aşk dediğin gelip geçer
Sen safsın, duygusalsın
Üzüldükçe içine çeker
*
Şipşak
Kader çekmiş resmini
Koymuş aşkın rengini
Sen ister sev ister yan
Hiç umrumda değil inan
*
Şipşak
Kader çekmiş resmini
Koymuş aşkın rengini
Sen ister sev ister yan
Hiç umrumda değil inan
*
Şipşak...