Rafet El Roman

Bir kural var hiç değişmez Acıyı hep seven çeker Senden ölürcesine kaçan Başkasına hayat gibi gider * Bir rivayet der ki insan Sevdiğine zulüm eder Senle kırk yıl el ele tutan Bir gün gelir çekip gider * Sen ufaksın, anlamazsın Aşk dediğin gelip geçer Sen safsın, duygusalsın Üzüldükçe içine çeker * Şipşak Kader çekmiş resmini Koymuş aşkın rengini Sen ister sev ister yan Hiç umrumda değil inan * Şipşak Kader çekmiş resmini Koymuş aşkın rengini Sen ister sev ister yan Hiç umrumda değil inan * Bir kural var hiç değişmez Acıyı hep seven çeker Senden ölürcesine kaçan Başkasına hayat gibi gider * Bir rivayet der ki insan Sevdiğine zulüm eder Senle kırk yıl el ele tutan Bir gün gelir çekip gider * Sen ufaksın, anlamazsın Aşk dediğin gelip geçer Sen safsın, duygusalsın Üzüldükçe içine çeker * Şipşak Kader çekmiş resmini Koymuş aşkın rengini Sen ister sev ister yan Hiç umrumda değil inan * Şipşak Kader çekmiş resmini Koymuş aşkın rengini Sen ister sev ister yan Hiç umrumda değil inan * Şipşak...