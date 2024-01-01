Rafet El Roman

-
Ne dindim, ne duruldum
Her yoklugu unuttum
Ne varsa sende buldu bu kalp
Ne günlere kaldi bu can
Dayandi durdum
Döner, sabir dedim bu yürek
Gel görki senden önce ben hic kimseye
Böylesine deli asik olmadim
Ne varsa gecmiste, kalan seninle yaşanan
Gözlerimden geciyor simdi
Bir zaman gecmis asklardan
Bir siir kitap okursan, hatirla
Seni sonsuz ve yalansiz
Karsiliksiz, amansiz, seven var
Gönül her gün bir yerinden
Yaralandi sen giderken, onutma
Bir düs, bir yaprak gibi
Savruldu gör su ömrü ugrunda
Ooof oooof ...
Ne yildım, ne kirildim
Gururla direndim
Sana deger dedim hergün
Gel görki senden önce ben hic kimseye
Böylesine deli asik olmadim
Ne varsa gecmiste, kalan seninle yaşanan
Gözlerimden geciyor simdi
Bir zaman gecmis asklardan
Bir siir kitap okursan, hatirla
Seni sonsuz ve yalansiz
Karsiliksiz, amansiz, seven var
Gönül her gün bir yerinden
Yaralandi sen giderken, onutma
Bir düs, bir yaprak gibi
Savruldu gör su ömrü ugrunda
Ooof oooof ...
Bilmiyorsun ne haldeyim?
Kan revan icinde kalbim
Tepeden tirnaga yaniyorum
Ucurumun diplerinde bedenim
Betonlar düsüyor sanki bagrima
Bir bir agaclar devriliyor
Simdi tam basucumda
Ne olursun ya dön gel!
Ya beni de al yanina!
Kim bilir belki bu sonuncu günüm
Sana sön sözüm,
Son vedam ...
-
İlk bakışımda gözlerine
Öyle dalıp kalmışım ki orda
İlk öpüşümde dudaklarından
Bir tadına kapıldım ki sorma
Göremedim (göremedim) içindeki ihaneti
Sevdim ama biliyordum sonu yoktu
Ben aşkın ahını yasını bilirim
Bana ettiğinle yana kaldım
Pişman olur dönersen bir gün geri
Ben ellerin olacağım
Şimdi ben ne yapayim?
Her gece yoluna mı bakayim?
İhanetinle içim içim
Kimlere derdimi yanayım?
Şimdi ben neyleyeyim?
Bu şehri ateşe mi vereyim?
İhanetinle yana yana
Bu ömrü heba mı edeyim?
Göremedim (göremedim) içindeki ihaneti
Sevdim ama biliyordum sonu yoktu
Ben aşkın ahını yasını bilirim
Bana ettiğinle yana kaldım
Pişman olur dönersen bir gün geri
Ben ellerin olacağım
Şimdi ben ne yapayim?
Her gece yoluna mı bakayim?
İhanetinle içim içim
Kimlere derdimi yanayım?
Şimdi ben neyleyeyim?
Bu şehri ateşe mi vereyim?
İhanetinle yana yana
Bu ömrü heba mı edeyim?
Aaaah ben ne yapayim?
Her gece yoluna mı bakayim?
İhanetinle içim içim
Kimlere derdimi yanayım?
Aaaah ben neyleyeyim?
Bu şehri ateşe mi vereyim?
İhanetinle yana yana
Bu ömrü heba mı edeyim?
-
Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
*
Unutmalı artık bir anlamı yok
Sevmeyi bilmeyen birini anlamak ne zor
Sensizliği kabul eden bir kalp mutlu olmazsın
Bu katlanılmaz gururlarla sende başa çıkamazsın
Giden o olsun terkedende
Artık zaman hakikatle yüzleşmekte
*
Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
*
Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
-
Sen bilemezsin ne çektiriyor
Yokluğun bana sevgilim
Bitmez sorular
Uzar geceler
O düşünceler, üzüntüler
Sen gençliğimin büyük parçası
Sen gençliğimin anlamı
Biz neler neler yaşadık beraber
Kalın bir roman kitap gibi
Sen gittiğin an, çaresiz kalır
Aklım karışır rahat edemem
Moralim bozulur, canım sıkılır
Sen bilemezsin daha neler
Bak ne diyorum, gizlemiyorum
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
Sensiz yaşayamam
Sensiz hiç olamam
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
Ve o an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
Hangi yönünü çok seviyorum?
Biliyor musun sevgilim?
Biraz içince
Başın dönünce
Anlatınca bana o halini
Sonra dalınca, derin bakışınca
Gözlerindeki o sevinç
Bana sarılınca, sonra sorunca
Ne kadar seni sevdiğimi
Sen gittiğin an, biter cesaretim
Uzar hedeflerim, hayallerim
Bitmez sorular, dinmez kederim
O düşünceler üzüntüler
Bak ne diyorum, gizlemiyorum
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
Sensiz yaşayamam
Sensiz hiç olamam
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
Ve o an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
Ve o an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
Ve o an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
-
Bende kaybolanı
Sende bulmak güzel
Yitip unutulanı
Sende görmek güzel
Güzel demek yetmez
Muhteşem olmalıyız
Bakir bir yere
Seninle varmalıyız
Bir umut gözlediğim
Yıllardır beklediğim
Kalbimin sahibisin sen
Çırpınıyor yüreğim
Ferman buyur ölürüm
Ömrümün sahibisin sen
Duy şu kalbimin vurduğu sesi
Dilerim bitmesin bu tutku, sevgi
Kulak ver dilimden dökülen sözlere
Bir söz, bir evet bana versene
Evlenir misin benimle
Kader, kıymet budur
Kısmet buna derim
Mutluluksa dileğim
Seninle yaşamalı
Yaşamakla bitmez
Muhteşem olmalıyız
Mucize bir yere
Seninle varmalıyız
Bir umut gözlediğim
Yıllardır beklediğim
Kalbimin sahibisin sen
Çırpınıyor yüreğim
Ferman buyur ölürüm
Ömrümün sahibisin sen
Duy şu kalbimin vurduğu sesi
Dilerim bitmesin bu tutku, sevgi
Kulak ver dilimden dökülen sözlere
Bir söz, bir evet bana versene
Evlenir misin benimle
-
[1. Bölüm]
Bana baka baka gitmeseydin
Seni düşünmemek, olanlara üzülmemek çok zor
Geçen yıllara ağladım yana yana sen giderken
Seni anlamak ya da seni unutmak çok zor
*
Apansız acıyor içimde kalbimin kırıkları
Ezik bir yüreğin önünde gururumun ağıtları
Yokluğunla yandı durdum, kırık dökük bir kalbe mahkum
Böyle sevgi, tutku olmaz, ne söylesem de anlatılmaz
Bir kış oldu, geçti bir yaz
Ney ile ilesem de bu kalp unutmaz
Yaşananlar anlatılmaz
*
Yüzün, ellerin nemli, ıslak gözlerin hep aklımda
Durup, kalıp bakışlarım, dönüp sana koşuşlarım bu yüzden
Beni sara sara, bana baka baka gitme n'olur
Nedir alıp koparan beni senden ayıran, söyle
*
Apansız acıyor içimde kalbimin kırıkları
Ezik bir yüreğin önünde gururumun ağıtları
Yokluğunla yandı durdum, kırık dökük bir kalbe mahkum
Böyle sevgi, tutku olmaz, ne söylesem de anlatılmaz
Bir kış oldu geçti bir yaz
Neylesem de bu kalp unutmaz
Yaşananlar anlatılmaz
-
Kim bilir ömrümün kaçıncı telaşı
Sevgilim uğruna döktüğüm gözyaşı
Şimdi yoksun diye düştüm bir hallere
Kimse yokluğunda bunca özlenmedi
*
Olur ya bilmeden kırdıysam kalbini
Bağışla bin kere bu ömrü halimi
Nasıl unutsun yürek sevdiyse bir kere
Çıkmayınca fikrin aklım bedeninden
*
Vur kır geç bu kalbi emrindir
Her kahrın gönül kabulümdür
Sen koş gel yeter ki
Aşkından haber ver
*
Vur kır geç bu kalbi emrindir
Her kahrın gönül kabulümdür
Sen var dur yeter ki
Saadetsen haber ver
*
Bir bir ayıkladın içimde ne varsa
Şimdi bir sen varsın gerisi boş yalan
Ne gizli ne saklım en acı en hazin
Her türlü cefaya sevgilim razıyım
*
Olur ya bilmeden kırdıysam kalbini
Bağışla bin kere bu ömrü halimi
Nasıl unutsun yürek sevdiyse bir kere
Çıkmayınca fikrin aklım bedeninden
*
Vur kır geç bu kalbi emrindir
Her kahrın gönül kabulümdür
Sen koş gel yeter ki
Aşkından haber ver
*
Vur kır geç bu kalbi emrindir
Her kahrın gönül kabulümdür
Sen var dur yeter ki
Saadetsen haber ver
-
Ne oldu o günlere, gülen yüzler gözlere?
Sürüyor vahimlere beni bu hâlin
Her gidişin bir ölüş, öyle derin öyle geniş
Aç bu kalbi, gör bak seni sevmek neymiş
*
Yok yok, yalansa eğer unut ne varsa
Bu kaçıncı pişmanlığım, aldanışım aşka?
Derya dibindeki yangınlar kadar vahimsin
Keskin poyrazlar gibi soğuk zalimsin
*
Bilinmez bu yâr yolu, bilinmez sonu
Bu firar veda boyu, sürer yokluğu
Her yer kor ateşten şimdi ibaret
Bilinmez ne kadar ah dayanır yürek
*
Bilinmez ne kadar of dayanır yürek
Ne güzeldi o günler, ne büyüktü hayaller
Söyle ne oldu bitti, şimdi değişti?
Her gidişin bir ölüş, öyle derin öyle geniş
*
Aç bu kalbi, gör bak seni sevmek neymiş
Yok yok, yalansa eğer unut ne varsa
Bu kaçıncı pişmanlığım, aldanışım aşka?
Derya dibindeki yangınlar kadar vahimsin
*
Keskin poyrazlar gibi soğuk zalimsin
Bilinmez bu yâr yolu, bilinmez sonu
Bu firar veda boyu, sürer yokluğu
Her yer kor ateşten şimdi ibaret
*
Bilinmez ne kadar ah dayanır yürek
Bilinmez ne kadar of dayanır yürek
Bilinmez bu yâr yolu, bilinmez sonu
*
Bu firar veda boyu, sürer yokluğu
Her yer kor ateşten şimdi ibaret
Bilinmez ne kadar ah dayanır yürek
Bilinmez ne kadar of dayanır yürek (dayanır yürek)
-
Sözüm var söyleyecek gitmeden önce
Belki bir daha dönmem geriye
Yazık demek ne zor geçen zamana
Bakınca arkanda kalan yollara
*
Bilsen de bilmesen de
Seni delicesine sevmek beni kahretse de
Unut geçenleri
Unut her yalan gibi
Eğer dünya faniyse
Ölümüne sevmek niye?
*
Bilsen de bilmesen de
Seni delicesine sevmek beni kahretse de
Unut geçenleri
Unut her yalan gibi
Eğer dünya faniyse
Ölümüne sevmek niye?
*
Sırrına eremeyiz
Ne olduysa oldu
Suçlayıp soramayız
Bittiyse bitti
*
Her kim sana baktıysa
Seven gözlerle
Benim gördüklerimi
Görmediler sende
*
Bilsen de bilmesen de
Seni delicesine sevmek beni kahretse de
Hadi unut geçenleri
Unut her yalan gibi
Eğer dünya faniyse
Ölümüne sevmek niye?
*
Bilsen de bilmesen de
Seni delicesine sevmek beni kahretse de
Unut geçenleri
Unut her yalan gibi
Eğer dünya faniyse
Ölümüne sevmek niye?