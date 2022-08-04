Rafet El Roman

Sorma Neden Elimde yine kalemim Yazıyorum seni sayfalara Seneler, seneler Kitap olmuş anılarla *** Gizlesem hiç fayda etmez Söylesem de daha beter Sorma neden? Sorma neden? En derinden en son arzum Şu halinde sana yakın olsam yeter Sorma neden? *** Neden geceler bu kadar sessiz? Neden rüyalar, neden bu kadar uzak? Neden derler iyiler çok yaşamaz? Al bu canım senin, al senin olsun *** Gizlesem hiç fayda etmez Söylesem de daha beter Sorma neden? Sorma neden? En derinde en son arzum Şu halinde sana yakın olsam yeter Sorma neden?

Leyla Yine mi bela yine mi bela Nedir çektiğimiz Bize bu ceza bize bu ceza Ağır ey Tanrım *** Bize de bir şans bize de bir şans Tanı ey kaderim Fazla yaşamam fazla yaşamam Ah şu gençliğim... *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sana gelemem seni sevemem Soramıyorum seni Bizi bu yöre bizi bu töre Bir araya getirmez *** Sana da yazık bana da yazık Yazık her şeye Bu kara bela bu kara ceza Nedir çektiğimiz *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım *** Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Leylaaaaaam