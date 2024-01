Rafet El Roman

Suç Bende mi? Belki yalandı bilemem inanasım var Seninle aşkı yaşayasım var Özlüyorum ah her şeyini Anlamadım bütün suç bende mi? Çekemem derdini nazını dedim Giderken rahattı kafam içim Bırak değmiyor üzülmeye Unuturum geçer öylece Gün olur gelir bir boşluk Düşer gönlüme ah yokluğu Bitti deyip inan bitmiyor Geçer sandığım geçmiyor Şimdi yalanlarına inanasım var Sorunlarına katlanasım var Özlüyorum ah her şeyini Anlamadım bütün suç bende mi? Şimdi yalanlarına inanasım var Seninle aşkı yaşayasım var Özlüyorum ah her şeyini Anlamadım bütün suç bende mi? Dilimden düşer hece hece Uykularım kaçar her gece Alışırım demek yetmiyor O aklımda hep çıkmıyor Gün olur gelir bir boşluk Düşer gönlüme ah yokluğu Bitti deyip inan bitmiyor Geçer sandığım geçmiyor Şimdi yalanlarına inanasım var Sorunlarına katlanasım var Özlüyorum ah her şeyini Anlamadım bütün suç bende mi? Şimdi yalanlarına inanasım var Seninle aşkı yaşayasım var Özlüyorum ah her şeyini Anlamadım bütün suç bende mi? Şimdi senin her şeyini her anı Yaşanan her zamanı Özlüyorum, özlüyorum Şimdi yalanlarına inanasım var Sorunlarına katlanasım Koklayasım var öpesim her yerini Anlamadım bütün suç bende mi?

Kurşun Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Yemin verdim, gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Yemin verdim, gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Senden başka kimim var

Adımla Seslendi Kendini kandırdı bu aşkta İtiraf arzular inatla Muhtelif umutlarla karmakarışık Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden Karşılıklıdır her şey sandım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış İçime hep gam ve keder soluyunca anladım Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden Karşılıklıdır her şey sandım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış İçime hep gam ve keder soluyunca anladım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of

Ben de Özledim Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden * Sen orada ben burada bir şey gelmez elimizden Sen orada ben burada ben de özledim ben de * Ben de özledim ben de Resmin var şuan elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde * Ben de özledim ben de Resmin var şuan elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde * Canımdasın dilde değil Bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin Bunun suçu ben de değil * Canımdasın dilde değil Bu haykırış elde değil Terk edipte giden sensin Bunun suçu ben de değil * Yavrunun anası gibi Sevenin sevdası gibi Derdimin dermanı gibi Ben de özledim ben de * Ben de özledim ben de Resmin var şuan elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde * Ben de özledim ben de Resmin var şuan elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde * Ben de özledim ben de Resmin var şuan elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde * Ben de özledim ben de Resmin var şuan elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde

Bir Ara Verelim Zor uzun bir kavgadan ibaret Şimdi bizi anlayabilmek Mutluluk hep aranan Bulunmayan bir şey mi sanki? * Güven, yalan hep aynı mesele Nedir bu sorgu sual? Geçimsiz hale geçiren Bizi bu tutarsız şüpheler * Çok yorulduk, alıngan olduk Karışmış duygular Bir ara verelim mi? Bize yarar * Tam şuramda inceden bir ağrı sızı var Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani? Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki? * Saf, temiz, naiftik ikimizde Ne oldu düştük bu hale? Gereksiz bir inat Sıkıntılarla bunalımlardayız * Ya sen, ya ben gitsin bu evden Hastalıklı bir aşk bu Mutluluk hep aranan Bulunmayan bir şey değil ki * Çok yorulduk, alıngan olduk Karışmış duygular Bir ara verelim mi? Bize yarar * Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani? Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki? * Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani? Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?

En Güzel Şey Yaşamak Her şeye rağmen En güzel şey yaşamak Her güne uyanmak Yeniden * Düşünme N'olduysa oldu işte Boş ver, giden gider Sen yol ver yeter yaşamaya * Haydi gül Hayat seni yense de Zaman gelip geçse de Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül Bu aşk seni yorsa da Kaderle oyunlara Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Her şeye rağmen En güzel şey yaşamak Gönüller bir olsun Yeter * Üzülme Terk eden de yanacak Boş ver, giden gider Sen yol ver yeter yaşamaya * Haydi gül Hayat seni yense de Zaman gelip geçse de Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül Bu aşk seni yorsa da Kaderle oyunlara Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül Hayat seni yense de Zaman gelip geçse de Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül

Gidene Dur Diyemem Bir aşka başlarken ne kadar da özgürüz Özgüvenle sarılıp söz yeminler ederiz Bir tutkuyla bakışıp mutluluğa inanarak Birçok anlam yükleriz duygular büyüterek * Ayrıldığımız o an da bir enkaza dönüşür Bütün sözler, anılar anlamını yitirir Ayrıldığımız o yer de bir yıkıntı oluşur Altından kalkamazsın olan oluyor * Gidene dur diyemem Gururdan söyleyemem Ardından izlerim, sel olur gözlerim Hani hiç ayrılamam sensiz yaşamam * Anladım ki her şey büyük bir yalan Gidene dur diyemem Gururdan söyleyemem Ardından izlerim, sel olur gözlerim * Bu kadar sevebilir, sevebilir mi bir insan? Bir aşka başlarken ne kadar heyecanlıyız Sanki yeni bir hayat, başka insanlarız Eşsiz bir bütün gibi geleceği konuşuruz * Doğru güzel ne varsa her şeye inanırız Ayrıldığımız o an da bir enkaza dönüşür Bütün sözler, anılar anlamını yitirir Ayrıldığımız o yer de bir yıkıntı oluşur * Altından kalkamazsın olan oluyor Gidene dur diyemem Gururdan söyleyemem Ardından izlerim, sel olur gözlerim * Hani hiç ayrılamam, sensiz yaşamam Anladım ki her şey büyük bir yalan Gidene dur diyemem Gururdan söyleyemem * Ardından izlerim, sel olur gözlerim Bu kadar sevebilir, sevebilir mi bir insan? Gidene dur diyemem Gururdan söyleyemem * Ardından izlerim, sel olur gözlerim Hani hiç ayrılamam, sensiz yaşamam Anladım ki her şey büyük bir yalan