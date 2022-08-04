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7/24 Dinle Sürgün

Sürgün Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Sürgün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Sürgün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sürgün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Sürgün

  • Sürgün

  • Yalancı Şahidim

  • Umut

  • Hasretinle Yanıyorum

  • Yanarım

  • Gençliğin İlkbaharında

  • Kumral Bomba

  • Dön Bebeğim

  • Eyvah

  • Sonunda Bitti

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