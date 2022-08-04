Rafet El Roman

Ben yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Dur durak bilmez bu gönül Koşar peşinden ah bir ömür Son demindeyken hayatın Neden bu sürgün *** Bilirim seni sevdim zamansız Sen sabırsız ben bir arsız Hiç utanmadık inan Seninle sevişirken *** Gel yalan yok ki içimde Sen tanımadın mı onca sene Düşlerimden kalktım hep Sana uyandım sadece *** Ben yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Gel yalan yok ki içimde Sen tanımadın mı onca sene Düşlerimden kalktım hep Sana uyandım sadece *** Ben yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak

Yalan yalan gözlerimdeki inan Beni senden ayırır bu yürek Ben aşkı gizlediğim gibi serden *** Bir an dalıp kendini unutup Dün gibi anılarla avunup Biraz daha kopuyorum senden *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalan değil sözlerimdeki inan Eli mahkum susuyor bu yürek Ben ahımı çekiyorum derinden *** Bir an kızıp her şeye küsüyor Alıp kendini yollara vuruyor Biraz daha soğuyorum senden! *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Ben aşkı senle yaşayamazsam Ben aşkı senle yaşayamazsam Ben aşkı senle yaşayamazsam *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın