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7/24 Dinle 5 Nr Aşk

5 Nr Aşk Şarkı Sözleri

Rafet El Roman 5 Nr Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman 5 Nr Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 5 Nr Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

5 Nr Aşk

  • Tarihler Yazacak

  • Şanslıyım

  • Bugün Anladım

  • Aşk

  • Yıllar Sonra

  • Zamansız Bir Anda

  • Peşindeyim

  • Anlamsız Bir Fırtına

  • Gönül

  • Şanslıyım (Club Long Version)

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