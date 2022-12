İçimde zehir zıkkım bir keder var Hiç bilmediğim farklı duygular Dünya yıkılmış altındayım sanki Sevdik unuttuk sevinçten eser yok *** Ağırıma gitti çekip gidişi Çöktü içime ayrılık taş gibi Bir anda bitti düşler yeminler Yalan mıydı ah sözler öpüşler *** Takside gidiyorum argın ve yorgun Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun Radyo da arabesk bir şarkı çalıyor Seni beni aşkı sanki anlatıyor *** Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime Ben neredeyim ahh sen nerelerde Boşluktayım her şey tükendiğince Kalmadı inancım insana sevgiye *** Ağırıma gitti çekip gidişi Çöktü içime ayrılık taş gibi Bir anda bitti düşler yeminler Yalan mıydı ah sözler öpüşler *** Takside gidiyorum argın ve yorgun Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun Radyoda arabesk bir şarkı çalıyor Seni beni aşkı sanki anlatıyor *** Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime Ben neredeyim ahh sen nerelerde Boşluktayım her şey tükendiğince Kalmadı inancım insana sevgiye *** Takside gidiyorum argın ve yorgun Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun Radyoda arabesk bir şarkı çalıyor Seni beni aşkı sanki anlatıyor *** Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime Ben neredeyim ahh sen nerelerde Boşluktayım her şey tükendiğince Kalmadı inancım insana sevgiye