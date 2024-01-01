Binalar Dar Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Binalar Dar
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Bosver buda gecer
Zamana birak yeter
Eski unutulur yenisi bulunur
Sikma canini ne olur
Bosver buda gecer
Zamana birak yeter
Eski unutulur yenisi bulunur
Sikma canini ne olur
Olan oldu artik
Ne soylesem yeri degil
Bitmeyecekti sandim
Bir ruyaya kandim
Damla damla dustu
Dilim dilim bolundum bin parcaya
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay ay
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay sy
Bosver buda gecer
Zamana birak yeter
Eski unutulur
Yenisi bulunur
Sikma canini ne olur
Bak geriye ne kaldi
Ask acisindan ayri
Bitmeyecekti sandim
Bir ruyaya kandim
Damla damla dustum
Dilim dilim bolundum bin parçaya
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay ay
Unut unut onu
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay ay
Unut unut onu
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Binalar dar
Binalar dap dar
İçinde sıkışmış insanlar
Herkes kadar kaybolmak için
Köşelerini bulup
En tenhalarına geçip
***
Akıllar dar
Akıllar dap dar
İçinde sıkışmış anılar
Herkes kadar yok olmak için
Köşelerini bulup
En izbelerini seçip
***
Nasıl buluyor insan aradığını
Nasıl biliyor insan aradığını
***
Süzülmemek için bir binanın tepesinden
Basmamak için o tetiğe elin titremeden
***
Gölgelerin içinden
Gelir yine içimden
Bulabilecek misin beni bu gece
***
Gölgelerin içinden
Gelir yine içimden
Tutabilecek misin beni bu gece