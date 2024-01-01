Rafet El Roman

Susuyorum efil efil, içim içim çekiyorum Aniydi o gidişin, dönüşü yok biliyorum Ama hep, ama hep, ama hep aklımdasın Ölüm derin bir uyku, sabahın olmayacak Yatağın serin kuytu, güneşin doğmayacak Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık Yadigar, bu aşkın bana yadigar Sözüm var ölene kadar Bu aşkın bana yadigar Yadigar, bu aşkım sana yadigar Sözüm var sonuna kadar Aşkım sana yadigar Gönlümü paylaşacak, canını bağlayacak Seni yar diye anan bir kimsen olmayacak Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim Evrim zaman doluyor, artık kavuşmak çok zor Kader aşkla sınandık, başka hayata kaldık Ama sen, ama sen, ama sen benimlesin Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık Yadigar, bu aşkın bana yadigar Sözüm var ölene kadar Bu aşkın bana yadigar Yadigar, bu aşkım sana yadigar Sözüm var sonuna kadar Aşkım sana yadigar Yadigar, bu aşkın bana yadigar Bu ruhum kül olana kadar Bu aşkın bana yadigar