Rafet El Roman

Yadigar Şarkı Sözleri
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Susuyorum efil efil, içim içim çekiyorum
Aniydi o gidişin, dönüşü yok biliyorum
Ama hep, ama hep, ama hep aklımdasın
Ölüm derin bir uyku, sabahın olmayacak
Yatağın serin kuytu, güneşin doğmayacak
Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık
Yadigar, bu aşkın bana yadigar
Sözüm var ölene kadar
Bu aşkın bana yadigar
Yadigar, bu aşkım sana yadigar
Sözüm var sonuna kadar
Aşkım sana yadigar
Gönlümü paylaşacak, canını bağlayacak
Seni yar diye anan bir kimsen olmayacak
Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim
Evrim zaman doluyor, artık kavuşmak çok zor
Kader aşkla sınandık, başka hayata kaldık
Ama sen, ama sen, ama sen benimlesin
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık
Yadigar, bu aşkın bana yadigar
Sözüm var ölene kadar
Bu aşkın bana yadigar
Yadigar, bu aşkım sana yadigar
Sözüm var sonuna kadar
Aşkım sana yadigar
Yadigar, bu aşkın bana yadigar
Bu ruhum kül olana kadar
Bu aşkın bana yadigar