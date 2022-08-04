Sürgün Şarkı Sözleri
Rafet El Roman Sürgün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Sürgün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sürgün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yalan yalan gözlerimdeki inan
Beni senden ayırır bu yürek
Ben aşkı gizlediğim gibi serden
***
Bir an dalıp kendini unutup
Dün gibi anılarla avunup
Biraz daha kopuyorum senden
***
Durup düşünmek yetmiyor artık
Seni istiyor her gece bu beden
Kaçıp gitsek çok uzaklara
Sen ve ben
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalan değil sözlerimdeki inan
Eli mahkum susuyor bu yürek
Ben ahımı çekiyorum derinden
***
Bir an kızıp her şeye küsüyor
Alıp kendini yollara vuruyor
Biraz daha soğuyorum senden!
***
Durup düşünmek yetmiyor artık
Seni istiyor her gece bu beden
Kaçıp gitsek çok uzaklara
Sen ve ben
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Ben aşkı senle yaşayamazsam
***
Durup düşünmek yetmiyor artık
Seni istiyor her gece bu beden
Kaçıp gitsek çok uzaklara
Sen ve ben
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
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Ben yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Dur durak bilmez bu gönül
Koşar peşinden ah bir ömür
Son demindeyken hayatın
Neden bu sürgün
***
Bilirim seni sevdim zamansız
Sen sabırsız ben bir arsız
Hiç utanmadık inan
Seninle sevişirken
***
Gel yalan yok ki içimde
Sen tanımadın mı onca sene
Düşlerimden kalktım hep
Sana uyandım sadece
***
Ben yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Gel yalan yok ki içimde
Sen tanımadın mı onca sene
Düşlerimden kalktım hep
Sana uyandım sadece
***
Ben yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
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