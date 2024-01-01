Rafet El Roman

Yanarım Daha once yaşayanlar Ne kadar boşmuş Seni görünce anladım Basima kaynar sular dokuldu birden Seni gec gordugume yazarım Açıldı bak gemiler Denizin ortasında ne hoşsun Kumsallar seninle guzel Sana doyamazsam yanarım Açıldı bak gemiler Denizin ortasında ne hoşsun Yasamak seninle guzel Beni anlamazsan yanarım Daha once yasananlar Ne kadar boşmuş Seni bulunca anladın Bugunu yaşamanın sevinci yeter Sana doyamazsam yanarım Açıldı bak gemiler Denizin ortasında ne hossun Sevismek seninle guzel Sana sarilmazsam yanarım Açıldı bak gemiler Denizin ortasında ne hoşsun Yaşamak seninle guzel Beni anlamazsan yanarım(2) Açıldı bak gemiler Denizin ortasında ne hossun Sevismek seninle guzel Sana sarilmazsam yanarım Açıldı bak gemiler Denizin ortasında ne hoşsun Yaşamak seninle guzel Beni anlamazsan yanarım Kaynak: Musixmatch

Sürgün Ben yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Dur durak bilmez bu gönül Koşar peşinden ah bir ömür Son demindeyken hayatın Neden bu sürgün *** Bilirim seni sevdim zamansız Sen sabırsız ben bir arsız Hiç utanmadık inan Seninle sevişirken *** Gel yalan yok ki içimde Sen tanımadın mı onca sene Düşlerimden kalktım hep Sana uyandım sadece *** Ben yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Gel yalan yok ki içimde Sen tanımadın mı onca sene Düşlerimden kalktım hep Sana uyandım sadece *** Ben yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak *** Yar kendimi bildim bileli Bir sana aşık sana deli Seninle açtığım bu gözleri Seninle kaparım ancak

Yalancı Şahidim Yalan yalan gözlerimdeki inan Beni senden ayırır bu yürek Ben aşkı gizlediğim gibi serden *** Bir an dalıp kendini unutup Dün gibi anılarla avunup Biraz daha kopuyorum senden *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalan değil sözlerimdeki inan Eli mahkum susuyor bu yürek Ben ahımı çekiyorum derinden *** Bir an kızıp her şeye küsüyor Alıp kendini yollara vuruyor Biraz daha soğuyorum senden! *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Ben aşkı senle yaşayamazsam Ben aşkı senle yaşayamazsam Ben aşkı senle yaşayamazsam *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın

Hasretinle Yanıyorum Sürme gözlüm selvi boylum Güzel yüzlüm tatlı huylum Ah şu gözler seni özler * Hasretinle yanıyorum Beni merak ediyorsan Hatrımı soruyorsan Ne huzurum ne neşem var * Hasretinle yanıyorum Deli dolu hayat geldi geçti Bu aşk bu bahar oldu bitti Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh * Hasretinle yanıyorum Deli dolu hayat geldi geçti Bu aşk bu bahar oldu bitti Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh * Hasretinle yanıyorum Kara saçlı ince belli Çok zariftir hem yürekli Günler geçer sefa seyran * Ah bu gönlüm sana hayran Zaman zaman aklım eser Dolaşırım birer birer Seni bana hatırlatan * O yerlerde ömrüm geçer * Deli dolu hayat geldi geçti Bu aşk bu bahar oldu bitti Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh Hasretinle yanıyorum * Deli dolu hayat geldi geçti Bu aşk bu bahar oldu bitti Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh Hasretinle yanıyorum * Ni nan nina ooh Ni nan nina ooh Ni nan nina ooh * Deli dolu hayat geldi geçti Bu aşk bu bahar oldu bitti Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh Hasretinle yanıyorum * Deli dolu hayat geldi geçti Bu aşk bu bahar oldu bitti Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh

Gençliğin İlkbaharında Birgün yaralı ve yorgun Kapına yığılıp kalırsam Hala kırgın da baksam Sen aldırma ne olursun Kal desen kalamam gidiyorum * Gençliğin baharında En verimli çağımda En güzel yaşımda Hüzünlere esir oldum Gençliğin baharında En verimli çağımda En güzel yaşımda Hüzünlere esir oldum * Hayat gözümüzde kaldı Yaşanan yüzümüzde duruyor Acılar sinmiş sesimize Anılar leke tutmuş içimizde Unut desen unutamam gidiyorum Gençliğin baharında En verimli çağımda En güzel yaşımda Hüzünlere esir oldum Gençliğin baharında En verimli çağımda En güzel yaşımda Hüzünlere esir oldum Gençliğin baharında En verimli çağımda En güzel yaşımda Hüzünlere esir oldum

Kumral Bomba Gece vakti olunca Kapı tak tak çalınca Kim var? Kim var orda? Kim var? (Kim var orda?) Gece vakti olunca Cama tık tık vurunca Kim var? Kim var orda? Kim var? (Kumral bomba) * Kumral bomba gözleri ela sözleri bela Yine çıktın karşıma Ne işler açtın başıma Artık bitmişti hani Oldu mu şimdi yani * Kumral bombam bam bam bam of Kumral bombam bam bam bam hey * Kaç yıl geçti ardından Bitmek bilmedi sevdan Kaç yıl geçti ardından Uslanmaz mi hiç insan Kumral belam

Dön Bebeğim Yeni bir gün doğuyor Yine yoksun yanımda Zavallı gönlüm anladı Mahkumum yanlızlığa * Yapa yanlız yaşıyorum Ruhumla baş başa Karanlıklar içinden Haykırıyorum son defa Dön dön bebeğim ne olursun dön dön kollarıma * Yine bir gün batıyor Yine göz yaşlarımla Zavallı gönlüm ağlıyor Sensizlik çok zor bana * Yapayanlız yaşıyorum Ruhumla baş başa Karanlıklar içinden Haykırıyorum son defa Dön dön bebeğim ne olursun dön dön kollarıma

Eyvah Gönlümün kapısı kapalıydı Gelip geçici aşklardan usandı Bir daha asla sevemem sandım Seni yaşadıktan sonra yanıldım * Güllerle laleler açıyordu Rengârenk kelebekler uçuyordu Yemyeşil çimenlerin üzerinde Kumrular gibi sevişirdik * Eyvah Bu güzellik, bu şirinlik senin mi? O gülüşler, öpücükler benim mi? Eyvah * Eyvah Seviyorum, özlüyorum hâlâ Gözlerimde tütüyorsun, sevdam Eyvah * Kısmetimle saadetim elinde Seni diliyorum kaderimde Fırtınalar eser kopar içimde Ateş gibi tutuşur yüreğimde * Güllerle laleler açıyordu Rengârenk kelebekler uçuyordu Yemyeşil çimenlerin üzerinde Kumrular gibi sevişirdik * Eyvah Bu güzellik, bu şirinlik senin mi? O gülüşler, öpücükler benim mi? Eyvah * Eyvah Seviyorum, özlüyorum hâlâ Gözlerimde tütüyorsun, sevdam Eyvah * Güllerle laleler açıyordu Rengârenk kelebekler uçuyordu Yemyeşil çimenlerin üzerinde Kumrular gibi sevişirdik * Eyvah Bu güzellik, bu şirinlik senin mi? O gülüşler, öpücükler benim mi? Eyvah * Eyvah Seviyorum, özlüyorum hâlâ Gözlerimde tütüyorsun, sevdam Eyvah