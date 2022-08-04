Rafet El Roman

Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim *** Uykusuz gözlerim senden uzakta Yangınım dinmiyor hala derinde Sohbetler de kısaldı eşle, dostla Dinliyorum öylece aklımsa sende *** Alışmak mı benimkisi Katlanmak mı dert faslına Kaçış mı yoksa bildiklerinden Unuttu diyen yüreğim yalancıydı oysa *** Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim *** Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim *** Alışmak mı benimkisi Katlanmak mı dert faslına Kaçış mı yoksa bildiklerinden Unuttu diyen yüreğim yalancıydı oysa *** Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim *** Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim