Rafet El Roman

Yangın Şarkı Sözleri
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Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim
Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim
Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde
Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim
***
Uykusuz gözlerim senden uzakta
Yangınım dinmiyor hala derinde
Sohbetler de kısaldı eşle, dostla
Dinliyorum öylece aklımsa sende
***
Alışmak mı benimkisi
Katlanmak mı dert faslına
Kaçış mı yoksa bildiklerinden
Unuttu diyen yüreğim yalancıydı oysa
***
Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim
Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim
Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde
Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim
***
Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim
Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim
Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde
Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim
***
Alışmak mı benimkisi
Katlanmak mı dert faslına
Kaçış mı yoksa bildiklerinden
Unuttu diyen yüreğim yalancıydı oysa
***
Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim
Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim
Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde
Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim
***
Ne kimim kimsem ne de gidecek yerim
Dönüp dolaşıp yine sende soluklanıyor yüreğim
Yetmiyor ki ihtimaller eğer yoksan hiç birinde
Sönüp kalıp yine sende yangın oluyor küllerim