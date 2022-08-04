Sevgiye Zaman Ver Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Sevgiye Zaman Ver
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Bu yürek sana tutsak
Biliyorum suçluyum
Hakkım değil sevmek
Sanki yanı başımda
Ellerin nefesin bana uzak kalbim
***
Sessizliğine yanarım gitme
Yokluğunda yüreğim delice
Haykırır senin adını
***
Hep gecemde ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ah benimle kal yanımda ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Bu yürek sana tutsak
Biliyorum suçluyum
Hakkım değil
Sanki yanı başımda
Ellerin nefesin bana uzak kalbim
***
Sessizliğine yanarım gitme
Yokluğunda yüreğim delice
Haykırır senin adını
***
Hep yanımda kal gecemde ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ah benimle kal yanımda ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Hep yanımda kal gecemde ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ah benimle kal yanımda ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
-
Sessiz bir mecra şimdi hayat
Sen giderken soğuktan da soğuk
Dondu yüreğim, durdu yaşam
Savaş sonrası gibi kalbimin içi
Kan ve revan
Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde
***
Günahlarımla boyanmış
Bir hayat var kalan geriye
Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
***
Savaş sonrası gibi kalbimin içi
Kan ve revan
Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde
***
Günahlarımla boyanmış
Bir hayat var kalan geriye
Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
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