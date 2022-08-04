Rafet El Roman

Bu yürek sana tutsak Biliyorum suçluyum Hakkım değil sevmek Sanki yanı başımda Ellerin nefesin bana uzak kalbim *** Sessizliğine yanarım gitme Yokluğunda yüreğim delice Haykırır senin adını *** Hep gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Bu yürek sana tutsak Biliyorum suçluyum Hakkım değil Sanki yanı başımda Ellerin nefesin bana uzak kalbim *** Sessizliğine yanarım gitme Yokluğunda yüreğim delice Haykırır senin adını *** Hep yanımda kal gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Hep yanımda kal gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ben yalvardım hep tanrıya sen diye