Rafet El Roman

-
Her hüsranla biten hikayenin ardından
Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan
Sandım ki artık her şey geride kaldı
Temiz bir sayfa, yeni bir şans
Artık hep aydınlık
*
Her hüsranla biten hikayenin ardından
Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan
Sandım ki artık herşey geride kaldı
Temiz bir sayfa, yeni bir şans
Artık hep aydınlık
*
Ben mutlu sonlar peşinde
Düşerken bu yollara
Tahmin etmezdim bir an
Kendimi uçurumun kıyısında
Sen uğurlarken elinle
Bıraktın bir kırık kalp
Sandın yeni bir dünyaya açıldı
*
Her hüsranla biten hikayenin ardından
Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan
Sandım ki artık herşey geride kaldı
Temiz bir sayfa, yeni bir şans
Artık hep aydınlık
*
Ben mutlu sonlar peşinde
Düşerken bu yollara
Tahmin etmezdim bir an
Kendimi uçurumun kıyısında
Sen uğurlarken elinle
Bıraktın bir kırık kalp
Sandın yeni bir dünyaya açıldı
*
Ben mutlu sonlar peşinde
Düşerken bu yollara
Tahmin etmezdim bir an
Kendimi uçurumun kıyısında
Sen uğurlarken elinle
Bıraktın bir kırık kalp
Sandın yeni bir dünyaya açıldı
-
Tam bir yıl oldu bak bugün
Ayrılalı senle gülüm
Üzülmediğim bir gün olmadı
***
Çok denedim unutmayı
Başka biriyle olmayı
Geçmeyince olmuyor işte
***
Şimdi yine yapayalnızım
Kendi kendime diyorum
İsteseydi dönerdi çoktan
***
Aşk acısı başka bir şey
Akıl mantık erişmiyor
Gönül kabul razı görmüyor
***
En acısı da yarın bir gün
Başka birisiyle görürüm
En sonuncusu yıkımım olur
**
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
Geçmiyor, geçmiyor
Bu ayrılık öyle zor
***
Yaz sonbahar kış geliyor
Lapa lapa kar yağıyor
Sevdiğini insan özlüyor
***
Şimdi yanında olmalı
Sımsıkıca sarılmalı
Onun bir yolunu bulmalı
***
Hem canımda hem tenimde
Öyle karıştın içimde
Bende sadece aşk değilsin
***
Gülüşlerinden anlamıştım
İlk görüşte işte dedim
Aşk dedikleri bu olmalı
***
O koskoca sandığım aşk
Şimdi bana öyle uzak
İki ayrı bir dünya gibi
***
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
Geçmiyor, geçmiyor
Bu ayrılık öyle zor
***
İtiraf etmem gerekir
Derdi hüznü her şeyi
Hayatım güzeldi seninle
***
Tek taraflı duygularım
Bezdiriyor benliğimi
Rezilce sevmek benimkisi
***
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
Geçmiyor, geçmiyor
Bu ayrılık öyle zor
***
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
-
Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin
Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin
Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına
Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana
***
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
***
Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında
Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana
Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca
Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana
***
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
***
Kırıldı kanadım kolum, ne yerim var ne yurdum
Gurbet ele düştü yolum yuvasız kuşlar misali
Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya
Böyle yazmışsa Yaradan kara toprak yeter bana
***
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
-
Kimilerine göre lazım değil aşk
Kimilerine göre hain
Ama ben seni çok
Ben seni çok, çok sevdim
***
Küçücük bir kalpten sana açılan
Dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok
Ben seni çok sevdim
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Kimilerine göre lazım değil aşk
Kimilerine göre hain
Ama ben seni çok
Ben seni çok sevdim
***
Sıcacık bir bakışın bana yetiyor
Dünyalar benim oluyor
Ama ben seni çok
Ben seni çok, çok sevdim
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
-
Susuyorum efil efil, içim içim çekiyorum
Aniydi o gidişin, dönüşü yok biliyorum
Ama hep, ama hep, ama hep aklımdasın
Ölüm derin bir uyku, sabahın olmayacak
Yatağın serin kuytu, güneşin doğmayacak
Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık
Yadigar, bu aşkın bana yadigar
Sözüm var ölene kadar
Bu aşkın bana yadigar
Yadigar, bu aşkım sana yadigar
Sözüm var sonuna kadar
Aşkım sana yadigar
Gönlümü paylaşacak, canını bağlayacak
Seni yar diye anan bir kimsen olmayacak
Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim
Evrim zaman doluyor, artık kavuşmak çok zor
Kader aşkla sınandık, başka hayata kaldık
Ama sen, ama sen, ama sen benimlesin
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık
Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık
Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık
Yadigar, bu aşkın bana yadigar
Sözüm var ölene kadar
Bu aşkın bana yadigar
Yadigar, bu aşkım sana yadigar
Sözüm var sonuna kadar
Aşkım sana yadigar
Yadigar, bu aşkın bana yadigar
Bu ruhum kül olana kadar
Bu aşkın bana yadigar
-
Kumsallar boyunca bak ayak izlerimiz var
Deniz bile silmemiş söyleyeyim mi neden
Aşkımıza hürmetten
*
Sende yok bu hürmet, aşkımızı unuttun
Benim olan o kalbi bahaneler bulup da
Başka kalpte uyuttun
*
Benim kalbim ki beğenmez başka kimseyi
Yalnız seni arar, izler neye yarar
Benim gönlüm ki sevemez başka kimseyi
*
Yalnız seni yanar, izler neye yarar
Deniz çoktan duruldu
Kumsallar da boş artık
*
Birkaç iz kaldı bizden, söyleyeyim mi neden
Aşkımıza hürmetten
Yürüyelim yeniden silinmemiş izlerden
*
Deniz kumsalda görsün, dalga dalga sevinsin
Sevdiğim sen nerdesin
Benim kalbim ki beğenmez başka kimseyi
*
Yalnız seni arar, izler neye yarar
Benim gönlüm ki sevemez başka kimseyi
Yalnız sana yanar, izler neye yarar
*
Benim kalbim ki beğenmez başka kimseyi
Yalnız seni arar, izler neye yarar
-
Bir kader ki gözlerinde yazıp silmişim aşkı
Bilmeliydim boşa inat sana teslim hayat
Unutursun onu da herşey gibi geçip gider zamanla
Kalır yüzü, kalır izi anılardan sana
*
Dilediğin kadar acıt canını, istersen vur kır geç
Sende bu aşk bitmiyor, geçmez
Bir kalp kaç kere kırılır, bir gül solar kaç kere
İnan alıştı buna yürek
*
Körü körüne ölüyorum,
Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara
Senin için yaşanan bu hayat esaret
Körü körüne sevişir mi yürek yeniden
*
Bir günah gibi gelir erken
İkimize gereken tek şey cesaret
Bir yalan ki dile gelirken acı verirmiş hep kalbe
Savuruyor hayat, bize inat asla sitem etme
*
Unutursun onu da herşey gibi geçip gider zamanla
Kalır yüzü, kalır izi anılardan sana
Dilediğin kadar acıt canını, istersen vur kır geç
Sende bu aşk bitmiyor, geçmez
*
Bir kalp kaç kere kırılır, bir gül solar kaç kere
İnan alıştı buna yürek
Körü körüne ölüyorum,
Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara
*
Senin için yaşanan bu hayat esaret
Körü körüne sevişir mi yürek yenden
Bir günah gibi gelir erken
İkimize gereken tek şey cesaret
Körü körüne ölüyorum,
*
Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara
Senin için yaşanan bu hayat esaret
Körü körüne sevişir mi yürek yeniden
Bir günah gibi gelir erken
İkimize gereken tek şey cesaret
-
Bilsem döneceğini arz değil hakikaten
Bir zaman can dediğim o insan
Arada neler oldu, ne yaşandıysa lakin
İçimdeki ses bana olmaz diyor
*
Biliyoruz yanıldık yolumuzun sonunda
Yeniden görüşmemiz mümkün değil
Biliyoruz yanıldık yolumuzun sonunda
Yeniden görüşmemiz mümkün değil
*
Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın
Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın
Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir
O da bilir görüşmemiz mümkün değil
*
Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın
Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın
Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir
O da bilir görüşmemiz mümkün değil
*
Belki de yanılıyorum, kim bilir ne olacak
Yüreğim dur diyor, susamıyorum
Geçmişin izi ağır, söylesem ne değişir?
İçimdeki ses bana olmaz diyor
*
Biliyoruz yanıldık yolumuzun sonunda
Artık görüşmemiz mümkün değil
Biliyoruz yanıldık bu yolun sonunda
Yeniden görüşmemiz mümkün değil
*
Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın
Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın
Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir
O da bilir görüşmemiz mümkün değil
*
Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın
Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın
Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir
O da bilir ki artık mümkün değil
-
İstersen, beraber oluruz yine eskisi gibi
Yalnız geçen bu günlere yazık değil mi
Kolay mı unutmak birden herşeyi
Ah dilersen eskisinden daha mutlu oluruz
*
Geçmişteki acıları unuturuz
Mutlu bir son, bir aşk kavuşuruz
Al beni götür çok uzaklara
O, bilmediğim diyarlara
O, görmediğim rüyalarda
*
Seninle olmak ne güzel
Al beni götür çok uzaklara
O, bilmediğim diyarlara
O, görmediğim rüyalarda
Seninle olmak ne güzel
*
İstersen, beraber oluruz yine eskisi gibi
Yalnız geçen bu günlere yazık değil mi
Kolay mı unutmak birden herşeyi
*
Ah dilersen eskisinden daha mutlu oluruz
Geçmişteki acıları unuturuz
Mutlu bir son, bir aşk kavuşuruz
Al beni götür çok uzaklara
O, bilmediğim diyarlara
O, görmediğim rüyalarda
Seninle olmak ne güzel
*
Al beni götür çok uzaklara
O, bilmediğim diyarlara
O, görmediğim rüyalarda
Seninle olmak ne güzel
*
Al beni götür çok uzaklara
O, bilmediğim diyarlara
O, görmediğim rüyalarda
Seninle olmak ne güzel