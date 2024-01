Rafet El Roman

Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık her şey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık herşey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı * Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık herşey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı