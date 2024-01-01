Eğer Dinlersen... Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Eğer Dinlersen...
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Bildiğim, tanıdığım her şeyi siliyorum
Günleri, yılları bu şehire gömüyorum
Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım
Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir
Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı
Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı
Ah zamansız bir anda yaşandı
Ah sebepsiz yok yere yaşandı
Ah zamansız bir anda seçildim
Ah zamansız yok yere yenildim
Dostlarım birer birer çekildiler bulunmadı
Güvendiğim, inandığım kimseler görünmedi
Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım
Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir
Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı
Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı
Ah zamansız bir anda yaşandı
Ah sebepsiz yok yere yaşandı
Ah zamansız bir anda seçildim
Ah zamansız yok yere yenildim
Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı
Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı
Ah zamansız bir anda yaşandı
Ah sebepsiz yok yere yaşandı
Ah zamansız bir anda seçildim
Ah zamansız yok yere yenildim
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Bilemem ben mi aradım seni
Acaba sen mi tanıdın beni
Yüreğimde, ta derinde
Ellerime tutun nefretle
***
Bilemem ben mi aradım seni
Acaba sen mi tanıdın beni
Yüreğimde, ta derinde
Ellerime tutun nefretle
***
Ayrılamayız biz, ihtiras var
Öldüremeyiz biz, tutkumuz var
Göz göze bakışmak az mı geliyor
Küçücük öpücük delip geçiyor
***
Bu garip sevda, bitecek ama
Tutku sarıyor, hiç yok son veda
Yüreğimde, ta derinde
Ellerime tutun nefretle
***
Gelecek yasak, düşünüp durma
Sadece seviş, bir yalan duvak
Yüreğimde, ta derinde
Ellerime tutun nefretle of
***
Ayrılamayız biz, ihtiras var
Öldüremeyiz biz, tutkumuz var
Göz göze bakışmak az mı geliyor
Küçücük öpücük delip geçiyor
***
Ayrılamayız biz, ihtiras var
Öldüremeyiz biz, tutkumuz var
Göz göze bakışmak az mı geliyor
Küçücük öpücük delip geçiyor
***
Yüreğimde, ta derinde
Ellerime tutun nefretle
Ta derinde
Ellerime tutun nefretle of
***
Ayrılamayız biz, ihtiras var
Öldüremeyiz biz, tutkumuz var
Göz göze bakışmak az mı geliyor
Küçücük öpücük delip geçiyor
***
Ayrılamayız biz, ihtiras var
Öldüremeyiz biz, tutkumuz var
Göz göze bakışmak az mı geliyor
Küçücük öpücük delip geçiyor
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