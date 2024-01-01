Rafet El Roman

Bildiğim, tanıdığım her şeyi siliyorum Günleri, yılları bu şehire gömüyorum Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim Dostlarım birer birer çekildiler bulunmadı Güvendiğim, inandığım kimseler görünmedi Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim

Bilemem ben mi aradım seni Acaba sen mi tanıdın beni Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle *** Bilemem ben mi aradım seni Acaba sen mi tanıdın beni Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Bu garip sevda, bitecek ama Tutku sarıyor, hiç yok son veda Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle *** Gelecek yasak, düşünüp durma Sadece seviş, bir yalan duvak Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle of *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle Ta derinde Ellerime tutun nefretle of *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor