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Un dos tres cuatro
Bu kız bana bana gelmiyor
Yoksa beni beni sevmiyor mu yar
Bana bana bana gülmüyor
Sarmaş-dolmaş bile olmuyor
Beni dünden bugüne
Dünden bugüne kadar kimse
Beni bildi şeker gibi şeker gibi eritebile
Hep böyle ol şekerden de şeker ol
Sen de benim gibi seven biri ol
Praben ama milimilimol
Derdime derman işte çokolat kız
Bir yandan çokolat hastasıyız
Derdime derman işte çokolat kız
Ama çokolata kom
Hamama milimom
Derdime derman işte çokolat kız
Biz aslında çokolat hastasıyız
Derdime derman işte çokolat kız
Ama çokolata kom
Hamama milimom pattırabeyn
Mama milimiliman pattırabeyn pattırabeyn
Bu kız bana bana gelmiyor
Yoksa beni beni sevmiyor mu yar
Bana bana bana gülmüyor
Sarmaş-dolmaş bile olmuyor
Sarmaş-dolmaş bile olmuyor
Beni dünden bugüne
Dünden bugüne kadar kimse
Beni bildi şeker gibi şeker gibi eritebile
Hep böyle ol şekerden de şeker ol
Sen de benim gibi seven biri ol
Praben ama milimilimol
Derdime derman işte çokolat kız
Bir yandan çokolat hastasıyız
Derdime derman işte çokolat kız
Ama çokolata kom
Hamama milimom
Derdime derman işte çokolat kız
Biz aslında çokolat hastasıyız
Derdime derman işte çokolat kız
Ama çokolata kom
Hamama milimom pattırabeyn
Mama milimiliman pattırabeyn pattırabeyn
Çokolata kız çokolata kız
Al beni duy beni sar beni sev beni
Çokolata kız çokolata kız
Umbala bumba esmer bomba
Çokolata kız çokolata kız
Al beni duy beni sar beni sev beni
Çokolata kız çokolata kız
Umbala bumba esmer bomba
Ragga Oktay come on
Stanley Sardjo yes man
Everbody in town come on
Derdime derman işte çokolat kız
Biz aslında çokolat hastasıyız
Derdime derman işte çokolat kız
Çokolata kom
Hamama milimom
Derdime derman işte çokolat kız
Biz aslında çokolat hastasıyız
Ama derdime derman işte çokolat kız
Ama çokolata kom
Hamama milimom pattırabeyn
Mama milimiliman pattırabeyn pattırabeyn
Çokolata kız çokolata kız olmuyor
Çokolata kız çokolata kız sensiz gün geçmiyor
Çokolata kız çokolata kız nananinanini senle de olmuyor
Çokolata kız çokolata kız naynanay nani naynanay
Naynanay nani naynanay naynanay nani naynanay
Çokolata kız çokolata kız çokolata
Çokolata kız çokolata kız
Çokolata kız çokolata kız
Çokolata kız çokolata kız
-
Kimler geldi
Kimler gitti
Olan oldu
Biten bitti
Kimler geldi
Kimler gitti
Yar bana yine kal dedi
Zirvede dur dedi
Now what?
Check me check me body ah
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body somebody
Check me check me body ah
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body somebody
Everybody
Kimler geldi
Kimler gitti
Olan oldu
Biten bitti
Kimler geldi
Kimler gitti
Yar bana yine kal dedi
Zirvede dur dedi
Now what?
Check me check me body
Move your move your body somebody
Check me check me body ah
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body everybody
No, no, nayi, no
No, no, nayi, no
No, no, nayi, no
Check me check me body
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body somebody
Check me check me body and
Move your move your body
Check me check me body and
Move your move your body
-
Dün yıldızlardan bir haber aldım
Sanki bana diyorlar ki
İmdat allah
İmdatdediler, hay imdat
*
Biliyor hissediyordum senin olduğunu
Yalanlar içindede yok olduğunu
İmdat allah,imdat dedin sen imdat
*
Dün akşam içime bir korku girdi
Beni rüyamdan etti
İmdat allah imdatdediler hay imdat
*
Biliyor hissediyordum senin olduğunu
Acılar içindede yok olduğunu
İmdat allah, imdat dedin sen imdat
*
Dün yıldızlardan haber aldım
Bana diyorlar ki
Sen gece gündüz üzüntülü
Yalnız biriymişsin
-
Sen sevmeyen insanlara
İstersen git istersen kal benim canım
Sen sevmeyen insanlara
İstersen git istersen kal hadi benim yanımda
Gel dile ne dilersen
Yeter ki bir kalabilsen
Nerde bu buralardan çok uzak oh
Derdimi bilebilsen
Aşk nedir bilebilsen nerde bu uh
Haydi bir gün koşup da gelsen bana
Yolundan yol ver bana tek bir gün
Haydi bir gün ah koynundan yer ver bana
Canından can ver bana tek bir gün
Ay, ah ah ey
(Come on, come on)
Ay, ah ah ey
(Come on, come on)
Sen sevmeyen insanlara
İstersen git istersen kal benim canım
Sen sevmeyen insanlara
İstersen git istersen kal hadi benim yanımda
Gel dile ne dilersen
Yeter ki bir kalabilsen
Nerde bu buralardan çok uzak oh
Derdimi bilebilsen
Aşk nedir bulabilsen nerde bu uh
Haydi bir gün koşup da gelsen bana
Yolundan yol ver bana tek bir gün
Haydi bir gün ah koynundan yer ver bana
Canından can ver bana tek bir gün
Sen sevmeyen insanlara
İstersen git istersen kal benim canım
Sen sevmeyen (oh) insanlara
İstersen git istersen kal benim canım
Sen sevmeyen insanlara
İstersen git istersen kal benim canım
Sen sevmeyen insanlara
İstersen git istersen kal hadi benim yanımda
Ay, ah ah ey
(Come on, come on)
Ay, ah ah ey
Haydi bir gün koşup da gelsen bana
Yolundan yol ver bana tek bir gün
Haydi bir gün ah koynundan yer ver bana
Canından can ver bana tek bir gün
Haydi bir gün ah koşup da gelsen bana
Koynundan yer ver bana tek bir gün
Haydi bir gün yolundan yol ver bana
Canından can ver bana tek bir gün
Ay, ah ah ey
(Come on, come on)
Ay, ah ah ey
Ah ah ey
-
Ben seni sevdim
Bir ömür boyu
El ele beraber olalım diye
Tanrıya yalvardım
Gece ve gündüz
Seni doya doya
Sarayım diye
*
Bir yandan kolay
Bir yandan zor
Deryam dediler ki
Düşmanım ol ama sevdalım
Dermanım ol sen ol
*
Ne ölüm ayırsın nede ayrılık
Benim dünyam sensin bunu bil artık
Eğer alacaksa bir gün ayrılık
Ecelim sen ol olmasın ayrılık
*
Bir yandan kolay
Bir yandan zor
Deryam dediler ki
Düşmanım ol ama sevdalım
Dermanım ol sen ol
*
İçimde bir his var
Bana bana diyor ki
Her şey yoluna girecek
*
Belki bir gün yine bahar gelecek
Dertli geçen günler elbet bitecek
Bize mutluluğu geri verecek
Dililom lom dilililomlom
-
Avara o Avare o
Ya kardes bu bahtimiz ne kara bu
Avare o Avare o
*
Avare mi avare mi
Yoksa gokte bir yildizmi
Gokte olan bir yildizmi
Dunya hali dunya hali
Sevenim sayanim varsa hani
Gezerim cadde ve sokaklari
*
Ya kardes bu bahtimiz ne kara bu
Avare o Avare o
Yalnizliklan arkadas olmus o
Avare o Avare o
Karanliklan arkadas olmus o
Avare o
*
Bir hatuni bir hatuni
Berdus sevmis bir hatuni
Gonlu kalbi yara doli
*
Soranim yok
Gonlum soğuk ama sessiz asklara teslim
Dünyaaa dünyaaa
Dunya tersine donse bile bombos
Avare o Avare o
*
Ya kardes ya bu bahtimiz ne kara bu
Avare o Avare o
Yalnizliklan arkadas olmus o
Avare o Avare o
Karanliklan arkadas olmus o
Avare o Avare o
-
İşin başından bu yana oldu engeller
Ragga muffin stili hiç tutmaz dediler
Ragga artık öldü ragga gelmez dediler
Derinoy derinoy hayranoy
Kaşınada gözünede kurban oy
Kıpırdada kıprıdada çalkala oy
*
Malatya pınarbası
Derinoy derinoy hayraney
Kalbim etti bumbum
Yandı yüreğim başı
Derinoy derinoy hayranoy
Kırk yılda bir kız sevdim
Onunda gözleri şaşı
*
Ata vurdum helleme
Yar yolunu belleme
Her yerim senin olsun
Saçlarımı elleme
Ata verdim aratı
At boynunu bıraktı
Şu malatya kızları
Beni de derde bıraktı
*
Hadi hadi kızlar
Çalkala çalkala
Kıpırdada kıpırdada
Ohh ohhh
-
Yine yalniz kaldim
Uzun yollar hic bitmiyor
Sanki daha yurudukce
Yollar daha da uzuyor
Bilki benim yarin
Dermansiz asklar hic olmuyor
Sanki sen yasadikca
Omrum daha da uzuyor
*
Derdime derman bu can sana kurban
Derdime derman ben sana kurban
*
Sensiz olamam yalniz kalamam
Sensiz olamam yalniz kalamam
Vardir hani vardir ya o
Göklerdeki yıldız gibi parlar biri
O gözlerindeki güzellik gibi
*
Vardır ya o çağırır beni
İster sildikten sonra anma beni
Yine esir kalmışım bu yollarda
-
Hoppalamım of
Kim bilir?
Aşkımız ve bu hayat sonsuza
Sürecek, gidecek of
Ama kim bilir?
Kim bilir?
Gidişin, dönüşün olacak
Belki de olmayacak of
Ama kim bilir?
Belki bir gün olur da
Belki bir güzel gün olur da
Ama sen yoksun yanımda
Ne yazar ki güzel olsa?
Belki bir gün olur da
Belki bir güzel gün olur da
Onun için sen dur yanımda
İçimde, kalbimde
Kim bilir?
Aşkımız ve bu hayat sonsuza
Sürecek, gidecek of
Ama kim bilir?
Kim bilir?
Gidişin, dönüşün olacak
Belki de olmayacak of
Ama kim bilir?
Belki bir gün olur da
Belki bir güzel gün olur da
Ama sen yoksun yanımda
Ne yazar ki güzel olsa?
Belki bir gün olur da
Belki güzel bir gün olur da
Onun için sen dur yanımda
İçimde, kalbimde of
Hoppalamım of, of
-
Bir anlık biri olayım deli dolu birimi olayım
Sana benzer birimi olayım tez olayım ben olayım
*
Kara gönüllü birimi olayım göklerde biraz ucayım
Hep üzen birimi olayım tez olayım ben olayım
*
Bir anlık biri olayım yalana muhtaç olayım
Paranın pesinden koşayım tez olayım ben olayım
*
Kotu günlerde kaybolayım anları silip atayım
Kendi kendime olayım tez olayım ben olayım
*
Derbederim bu günler bu kız gelip de beni üzer mi üzer
Bazen de sevdalım oldu belalım
İnan bana biricik sevdalımsın
İnan bana bir anda sevdalım oldu belalım
Simdi sensiz yasamak inan ki haram bana
-
Beklediğin o günler geri geimiyor
Verdiği o sözleri yerine getirmiyor
Yalanlardan o çekinmiyor
Yine vuruldun ama o seni hiç sevmiyor
*
Gidenler gelmiyor
Bu kız kapanmış odasında bekliyor
Ama belki sevdalım
Burada seni seven biri var
-
İşin başından bu yana oldu engeller
Ragga muffin stili hiç tutmaz dediler
Ragga artık öldü ragga gelmez dediler
Derinoy derinoy hayranoy
Kaşınada gözünede kurban oy
Kıpırdada kıprıdada çalkala oy
*
Malatya pınarbası
Derinoy derinoy hayraney
Kalbim etti bumbum
Yandı yüreğim başı
Derinoy derinoy hayranoy
Kırk yılda bir kız sevdim
Onunda gözleri şaşı
*
Ata vurdum helleme
Yar yolunu belleme
Her yerim senin olsun
Saçlarımı elleme
Ata verdim aratı
At boynunu bıraktı
Şu malatya kızları
Beni de derde bıraktı
*
Hadi hadi kızlar
Çalkala çalkala
Kıpırdada kıpırdada
Ohh ohhh