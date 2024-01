Ragga Oktay

Kimler geldi Kimler gitti Olan oldu Biten bitti Kimler geldi Kimler gitti Yar bana yine kal dedi Zirvede dur dedi Now what? Check me check me body ah Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body ah Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Everybody Kimler geldi Kimler gitti Olan oldu Biten bitti Kimler geldi Kimler gitti Yar bana yine kal dedi Zirvede dur dedi Now what? Check me check me body Move your move your body somebody Check me check me body ah Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body everybody No, no, nayi, no No, no, nayi, no No, no, nayi, no Check me check me body Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body Check me check me body and Move your move your body