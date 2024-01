Ragga Oktay

OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM (papucu yarım demen papucu yarım) OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM * BİGALİ SELLAMA RAGALİ FOLLEMA RAGGA MUFFİN STYLE RAGGA OK-TAY CONSORT! SAMANA FİLLAMA DO DEM TO EKARINDAMATO DİSEMENTOO MAYSTRO NİGANAAYSTRO OKTAY CONSORT KEMMIN İN DI STUDYO BİGA FİLANA FOOLE; RAGA MUFFİN STYLE İLE Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO * SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON) * SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz * (A-om,A-om,A-om,A-om) * Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR * DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! * Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR * ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI (SAMANAFİLAMİFOOLİFOS) ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI TAM VAKTİ GELDİ ŞİMDİ ÇIKTIM DIŞARI * DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! ooooOOOOoOOOOOo HAYDİ DURMA! * OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO * SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON MEN OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON) * SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM

Selamün aleyküm, aleyküm selam aleyküm selam Selamün aleyküm, aleyküm selam Selam selam selam, aleyküm selam aleyküm selam, selam Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam * Yepyeni bir gün başlıyor İyi yada kötü gitse ragga bu güne de şükür ediyor Paylaşmasını bilelim İçimizdeki art niyeti atıp, sevmesini bilelim Bilmeyene bildirelim Bu canı veren de alan da Allah bunu hepimiz de bilelim * Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam Benim bir kaç arkadaş var Birisi Müslüman biri Hristiyan Benim bir kaç arkadaş var Birisi ras daman birisi dost duman Etrafımda her türlü insan Birisi mendi aman biri indian aman aman * Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam * Selamün aleyküm, aleyküm selam lt doesn’t matter where are you from * Selamün aleyküm Where are you from? l’m from malatya from.. singing solom singing selam Selamün aleyküm