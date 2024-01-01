Ragga Oktay

Kayınpeder Kayınpeder görmezmisin Ben canımdan çok seviyorum kızını Sen inatçısın anlamazmısın Seven gönülleri ayırmakla bi yere varamazsın * Onsuz olamam yaşayamam İnan bunun başka yolu yok Ya verirsin ya verirsin İnan bunun başka yolu yok * Kayınpeder bu korku nedir İnan benim aşkım yedi dağın buzunu eritir İnanmalısın anlamalısın Seven gönülleri ayırmakla bi yere varamazsın * Onsuz olamam yaşayamam İnan bunun başka yolu yok Ya verirsin ya verirsin İnan bunun başka yolu yok * Bi bakıyorum ki etrafımdaki insanlar Sevmek kelimesini çok basit kullanıyorlar Ama onlar sevmek nedir bilmiyor bilmiyorlar * Onsuz olamam yaşayamam Bir gün olur inan artık dayanamam Ya verirsin ya verirsin İnan bunun başka yolu yok * Sen ya verir ya verirsin Bunun başka yolu yok Yolu yok yolu yok yolu yok

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Selamünaleyküm Selamün aleyküm, aleyküm selam aleyküm selam Selamün aleyküm, aleyküm selam Selam selam selam, aleyküm selam aleyküm selam, selam Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam * Yepyeni bir gün başlıyor İyi yada kötü gitse ragga bu güne de şükür ediyor Paylaşmasını bilelim İçimizdeki art niyeti atıp, sevmesini bilelim Bilmeyene bildirelim Bu canı veren de alan da Allah bunu hepimiz de bilelim * Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam Benim bir kaç arkadaş var Birisi Müslüman biri Hristiyan Benim bir kaç arkadaş var Birisi ras daman birisi dost duman Etrafımda her türlü insan Birisi mendi aman biri indian aman aman * Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam * Selamün aleyküm, aleyküm selam lt doesn’t matter where are you from * Selamün aleyküm Where are you from? l’m from malatya from.. singing solom singing selam Selamün aleyküm

Zindan Yarına koşar yarına koşar bu ömür * Yerini arar Yerini arar bu gönül * Her şey zindan Zindan bana her yer * Dön desem Seviyorum bana yine Dön desem Ağlıyorum bu gönüle Gel desem Senin yerin benim yanındır * Kahrolurum bu gönüle dönmesen Senin yerin benim yanındır

Bir Bakın Gelene Ben seni sevdim Bir ömür boyu El ele beraber olalım diye Tanrıya yalvardım Gece ve gündüz Seni doya doya Sarayım diye * Bir yandan kolay Bir yandan zor Deryam dediler ki Düşmanım ol ama sevdalım Dermanım ol sen ol * Ne ölüm ayırsın nede ayrılık Benim dünyam sensin bunu bil artık Eğer alacaksa bir gün ayrılık Ecelim sen ol olmasın ayrılık * Bir yandan kolay Bir yandan zor Deryam dediler ki Düşmanım ol ama sevdalım Dermanım ol sen ol * İçimde bir his var Bana bana diyor ki Her şey yoluna girecek * Belki bir gün yine bahar gelecek Dertli geçen günler elbet bitecek Bize mutluluğu geri verecek Dililom lom dilililomlom