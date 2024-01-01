Ragga Oktay

Kimler Geldi Kimler Gitti Kimler geldi Kimler gitti Olan oldu Biten bitti Kimler geldi Kimler gitti Yar bana yine kal dedi Zirvede dur dedi Now what? Check me check me body ah Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body ah Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Everybody Kimler geldi Kimler gitti Olan oldu Biten bitti Kimler geldi Kimler gitti Yar bana yine kal dedi Zirvede dur dedi Now what? Check me check me body Move your move your body somebody Check me check me body ah Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body everybody No, no, nayi, no No, no, nayi, no No, no, nayi, no Check me check me body Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body somebody Check me check me body and Move your move your body Check me check me body and Move your move your body

Çukulata Kız Un dos tres cuatro Bu kız bana bana gelmiyor Yoksa beni beni sevmiyor mu yar Bana bana bana gülmüyor Sarmaş-dolmaş bile olmuyor Beni dünden bugüne Dünden bugüne kadar kimse Beni bildi şeker gibi şeker gibi eritebile Hep böyle ol şekerden de şeker ol Sen de benim gibi seven biri ol Praben ama milimilimol Derdime derman işte çokolat kız Bir yandan çokolat hastasıyız Derdime derman işte çokolat kız Ama çokolata kom Hamama milimom Derdime derman işte çokolat kız Biz aslında çokolat hastasıyız Derdime derman işte çokolat kız Ama çokolata kom Hamama milimom pattırabeyn Mama milimiliman pattırabeyn pattırabeyn Bu kız bana bana gelmiyor Yoksa beni beni sevmiyor mu yar Bana bana bana gülmüyor Sarmaş-dolmaş bile olmuyor Sarmaş-dolmaş bile olmuyor Beni dünden bugüne Dünden bugüne kadar kimse Beni bildi şeker gibi şeker gibi eritebile Hep böyle ol şekerden de şeker ol Sen de benim gibi seven biri ol Praben ama milimilimol Derdime derman işte çokolat kız Bir yandan çokolat hastasıyız Derdime derman işte çokolat kız Ama çokolata kom Hamama milimom Derdime derman işte çokolat kız Biz aslında çokolat hastasıyız Derdime derman işte çokolat kız Ama çokolata kom Hamama milimom pattırabeyn Mama milimiliman pattırabeyn pattırabeyn Çokolata kız çokolata kız Al beni duy beni sar beni sev beni Çokolata kız çokolata kız Umbala bumba esmer bomba Çokolata kız çokolata kız Al beni duy beni sar beni sev beni Çokolata kız çokolata kız Umbala bumba esmer bomba Ragga Oktay come on Stanley Sardjo yes man Everbody in town come on Derdime derman işte çokolat kız Biz aslında çokolat hastasıyız Derdime derman işte çokolat kız Çokolata kom Hamama milimom Derdime derman işte çokolat kız Biz aslında çokolat hastasıyız Ama derdime derman işte çokolat kız Ama çokolata kom Hamama milimom pattırabeyn Mama milimiliman pattırabeyn pattırabeyn Çokolata kız çokolata kız olmuyor Çokolata kız çokolata kız sensiz gün geçmiyor Çokolata kız çokolata kız nananinanini senle de olmuyor Çokolata kız çokolata kız naynanay nani naynanay Naynanay nani naynanay naynanay nani naynanay Çokolata kız çokolata kız çokolata Çokolata kız çokolata kız Çokolata kız çokolata kız Çokolata kız çokolata kız

Haber Aldım Dün yıldızlardan bir haber aldım Sanki bana diyorlar ki İmdat allah İmdatdediler, hay imdat * Biliyor hissediyordum senin olduğunu Yalanlar içindede yok olduğunu İmdat allah,imdat dedin sen imdat * Dün akşam içime bir korku girdi Beni rüyamdan etti İmdat allah imdatdediler hay imdat * Biliyor hissediyordum senin olduğunu Acılar içindede yok olduğunu İmdat allah, imdat dedin sen imdat * Dün yıldızlardan haber aldım Bana diyorlar ki Sen gece gündüz üzüntülü Yalnız biriymişsin

Haydi Bir Gün Sen sevmeyen insanlara İstersen git istersen kal benim canım Sen sevmeyen insanlara İstersen git istersen kal hadi benim yanımda Gel dile ne dilersen Yeter ki bir kalabilsen Nerde bu buralardan çok uzak oh Derdimi bilebilsen Aşk nedir bilebilsen nerde bu uh Haydi bir gün koşup da gelsen bana Yolundan yol ver bana tek bir gün Haydi bir gün ah koynundan yer ver bana Canından can ver bana tek bir gün Ay, ah ah ey (Come on, come on) Ay, ah ah ey (Come on, come on) Sen sevmeyen insanlara İstersen git istersen kal benim canım Sen sevmeyen insanlara İstersen git istersen kal hadi benim yanımda Gel dile ne dilersen Yeter ki bir kalabilsen Nerde bu buralardan çok uzak oh Derdimi bilebilsen Aşk nedir bulabilsen nerde bu uh Haydi bir gün koşup da gelsen bana Yolundan yol ver bana tek bir gün Haydi bir gün ah koynundan yer ver bana Canından can ver bana tek bir gün Sen sevmeyen insanlara İstersen git istersen kal benim canım Sen sevmeyen (oh) insanlara İstersen git istersen kal benim canım Sen sevmeyen insanlara İstersen git istersen kal benim canım Sen sevmeyen insanlara İstersen git istersen kal hadi benim yanımda Ay, ah ah ey (Come on, come on) Ay, ah ah ey Haydi bir gün koşup da gelsen bana Yolundan yol ver bana tek bir gün Haydi bir gün ah koynundan yer ver bana Canından can ver bana tek bir gün Haydi bir gün ah koşup da gelsen bana Koynundan yer ver bana tek bir gün Haydi bir gün yolundan yol ver bana Canından can ver bana tek bir gün Ay, ah ah ey (Come on, come on) Ay, ah ah ey Ah ah ey

Bir Ömür Boyu Ben seni sevdim Bir ömür boyu El ele beraber olalım diye Tanrıya yalvardım Gece ve gündüz Seni doya doya Sarayım diye * Bir yandan kolay Bir yandan zor Deryam dediler ki Düşmanım ol ama sevdalım Dermanım ol sen ol * Ne ölüm ayırsın nede ayrılık Benim dünyam sensin bunu bil artık Eğer alacaksa bir gün ayrılık Ecelim sen ol olmasın ayrılık * Bir yandan kolay Bir yandan zor Deryam dediler ki Düşmanım ol ama sevdalım Dermanım ol sen ol * İçimde bir his var Bana bana diyor ki Her şey yoluna girecek * Belki bir gün yine bahar gelecek Dertli geçen günler elbet bitecek Bize mutluluğu geri verecek Dililom lom dilililomlom

Avare Avara o Avare o Ya kardes bu bahtimiz ne kara bu Avare o Avare o * Avare mi avare mi Yoksa gokte bir yildizmi Gokte olan bir yildizmi Dunya hali dunya hali Sevenim sayanim varsa hani Gezerim cadde ve sokaklari * Ya kardes bu bahtimiz ne kara bu Avare o Avare o Yalnizliklan arkadas olmus o Avare o Avare o Karanliklan arkadas olmus o Avare o * Bir hatuni bir hatuni Berdus sevmis bir hatuni Gonlu kalbi yara doli * Soranim yok Gonlum soğuk ama sessiz asklara teslim Dünyaaa dünyaaa Dunya tersine donse bile bombos Avare o Avare o * Ya kardes ya bu bahtimiz ne kara bu Avare o Avare o Yalnizliklan arkadas olmus o Avare o Avare o Karanliklan arkadas olmus o Avare o Avare o

Derinoy İşin başından bu yana oldu engeller Ragga muffin stili hiç tutmaz dediler Ragga artık öldü ragga gelmez dediler Derinoy derinoy hayranoy Kaşınada gözünede kurban oy Kıpırdada kıprıdada çalkala oy * Malatya pınarbası Derinoy derinoy hayraney Kalbim etti bumbum Yandı yüreğim başı Derinoy derinoy hayranoy Kırk yılda bir kız sevdim Onunda gözleri şaşı * Ata vurdum helleme Yar yolunu belleme Her yerim senin olsun Saçlarımı elleme Ata verdim aratı At boynunu bıraktı Şu malatya kızları Beni de derde bıraktı * Hadi hadi kızlar Çalkala çalkala Kıpırdada kıpırdada Ohh ohhh

Yollar Yine yalniz kaldim Uzun yollar hic bitmiyor Sanki daha yurudukce Yollar daha da uzuyor Bilki benim yarin Dermansiz asklar hic olmuyor Sanki sen yasadikca Omrum daha da uzuyor * Derdime derman bu can sana kurban Derdime derman ben sana kurban * Sensiz olamam yalniz kalamam Sensiz olamam yalniz kalamam Vardir hani vardir ya o Göklerdeki yıldız gibi parlar biri O gözlerindeki güzellik gibi * Vardır ya o çağırır beni İster sildikten sonra anma beni Yine esir kalmışım bu yollarda

Kimbilir Hoppalamım of Kim bilir? Aşkımız ve bu hayat sonsuza Sürecek, gidecek of Ama kim bilir? Kim bilir? Gidişin, dönüşün olacak Belki de olmayacak of Ama kim bilir? Belki bir gün olur da Belki bir güzel gün olur da Ama sen yoksun yanımda Ne yazar ki güzel olsa? Belki bir gün olur da Belki bir güzel gün olur da Onun için sen dur yanımda İçimde, kalbimde Kim bilir? Aşkımız ve bu hayat sonsuza Sürecek, gidecek of Ama kim bilir? Kim bilir? Gidişin, dönüşün olacak Belki de olmayacak of Ama kim bilir? Belki bir gün olur da Belki bir güzel gün olur da Ama sen yoksun yanımda Ne yazar ki güzel olsa? Belki bir gün olur da Belki güzel bir gün olur da Onun için sen dur yanımda İçimde, kalbimde of Hoppalamım of, of

Ben Olayım Bir anlık biri olayım deli dolu birimi olayım Sana benzer birimi olayım tez olayım ben olayım * Kara gönüllü birimi olayım göklerde biraz ucayım Hep üzen birimi olayım tez olayım ben olayım * Bir anlık biri olayım yalana muhtaç olayım Paranın pesinden koşayım tez olayım ben olayım * Kotu günlerde kaybolayım anları silip atayım Kendi kendime olayım tez olayım ben olayım * Derbederim bu günler bu kız gelip de beni üzer mi üzer Bazen de sevdalım oldu belalım İnan bana biricik sevdalımsın İnan bana bir anda sevdalım oldu belalım Simdi sensiz yasamak inan ki haram bana

Gidenler Gelmiyor Beklediğin o günler geri geimiyor Verdiği o sözleri yerine getirmiyor Yalanlardan o çekinmiyor Yine vuruldun ama o seni hiç sevmiyor * Gidenler gelmiyor Bu kız kapanmış odasında bekliyor Ama belki sevdalım Burada seni seven biri var