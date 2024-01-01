Ragga Oktay

Papucu Yarım OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM (papucu yarım demen papucu yarım) OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM * BİGALİ SELLAMA RAGALİ FOLLEMA RAGGA MUFFİN STYLE RAGGA OK-TAY CONSORT! SAMANA FİLLAMA DO DEM TO EKARINDAMATO DİSEMENTOO MAYSTRO NİGANAAYSTRO OKTAY CONSORT KEMMIN İN DI STUDYO BİGA FİLANA FOOLE; RAGA MUFFİN STYLE İLE Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO * SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON) * SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz * (A-om,A-om,A-om,A-om) * Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR * DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! * Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR * ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI (SAMANAFİLAMİFOOLİFOS) ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI TAM VAKTİ GELDİ ŞİMDİ ÇIKTIM DIŞARI * DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! ooooOOOOoOOOOOo HAYDİ DURMA! * OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO * SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON MEN OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON) * SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM

Gel Gel Neredesin sevgilim gel gel gel gel *** Yine sensiz bu akşam uyku girmez gözüme Sayıklarım ismini aşkın büyür içimde *** Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu *** Gökyüzünde kaybolmuş sönmüş bir yıldızım ben Yüreğinden kovulmuş tenhayım ıssızım ben *** Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu *** Gel gel gel gel gözlüyorum yolunu Gel gel gel gel özlüyorum kokunu

Korkumdan Ağladım Sevdin mi benim gibi Deli gibi çıkarsız sevildin mi? Kader mi bu ayrılık Benim suçum gibi suçlandım *** Sana inandım ama yalandın İyi bilirsin ben ağlarken Sen gidiyordun sebebi yokken Şimdi tapılacak sarılacak başka bir aşk yok *** Korkumdan ağladım sabahladım Gelmedim üstüne Şimdi mahvettiğin günlerin Acısını taşıyorum Kendime acıyorum Böyle kötü kader istemiyorum *** Korkumdan ağladım sabahladım Gelmedim üstüne Şimdi mahvettiğin günlerin Acısını taşıyorum Kendime acıyorum Böyle kötü kader istemiyorum

Müjde Telefonlar uzak olsun benden Aramam aramam bir daha Yalansa dilimdeki yalan olsun Sevmiyorum eskisi gibi *** Başka bir insan karşımdaki Değişmez diyenlere müjde Çok seven böyle gider miydi Müjde her şey bitti *** Telefonlar uzak olsun benden Aramam aramam bir daha Yalansa dilimdeki yalan olsun Sevmiyorum eskisi gibi *** Başka bir insan karşımdaki Değişmez diyenlere müjde Çok seven böyle gider miydi Müjde her şey bitti

Bağlasan Durmam Benim ol desen olmam Hadi kal desen kalmam Sana hiçbir şey vaad etmedim ki Bağlasan durmam *** Henüz yeni yeni açıldı gözlerim Daha dünyayı görücem ben Darılıp alınma bir tanem Daha bin kere sevmeli ölmeli Aşka aşık olucam ben *** Henüz erken az eğlenicem Evin yollarını kaybedicem Aşık olup dönüp başa Biraz da kendimden geçicem *** Sakınma beni gözünden Ben geçtim her sözümden Gün olur geri dönerim Önce aşk gelsin elinden Daha bin kere sevmeli ölmeli aşka *** Aşık olucam ben Benim ol desen olmam Hadi kal desen kalmam Beni bağlasan durmam

Beyaz Atlı Prens Elle tutulur bir gerekçe göster Bende kabullenip boyun bükerim Sahiplendi seni yedi kat eller Yabancı sayar kendimi çeker giderim *** Belli ki sana değilmiş aşkım Beyaz atlı prens yaratmış aklım Kalp kırıp ağlatan erkekler yok mu Kalmadı gözümde onlardan bir farkın *** Daha yeni anladım kusura bakma Gafil avlandın lafı uzatma Söylediklerimi hiç yabana atma Kapıyı göstereyim yolu şaşırma

Ciddi Ciddi Kalbim taşa döndü kışa döndü Yürek fena halde Göğsünde bana bir yer yok mu Yaşardım himayende *** Yani ciddi ciddi gidiyor musun Sahi sevdim seni bilmiyor musun Öldür bari sağ bırakma Yaşayamam öyle anlamıyorsun *** Döne dolana kapında köle olucam Yana yakına herkese seni mi sorucam Buysa adalet sonum felaket Düse takıla peşinde kaybolucam

Elmanın Yarısı Biri kötü şaka yaptı Ayırdılar bizi bizden Sürgün olduk sevdamıza Bir şey gelmez elimizden *** Şimdi kime emanetsin Ezberimdin gözlerimde Gittin ama iz bıraktın Şu yaralı yüreğimde *** Bir elmanın yarısıydık Bu sevdaya nasıl kıydık Yanan kimdi sönen kimdi İkimizde anlamadık

Git Pişmanlık olmasın verdiğin karar Kalbinden geçen her neyse yap Ne söylesem neye yarar Ne söylesem neye yarar Git yüreğinin götürdüğü yere git *** Beni avutacak hatıran var Seni yaşatacak her dem yıllar Yolun açık olsun verdiysen karar Hasretinin çağırdığı yere git *** Ne söylesem neye yarar Ne söylesem neye yarar Git yüreğinin götürdüğü yere git *** Bir kez daha düşün yol ayrımında Bir kez daha düşün son adımında Git, ne olur git Ne sende, ne bende kalmasın ümit Git, ne olur git Yüreğinin götürdüğü yere git *** Her hasretin sonunda bir ümit var Seni yaşatacak her dem yıllar Yolun açık olsun verdiysen karar Hasretinin çağırdığı yere git *** Ne söylesem neye yarar Ne söylesem neye yarar Git yüreğinin götürdüğü yere git *** Bir kez daha düşün yol ayrımında Bir kez daha düşün son adımında Git, ne olur git Ne sende, ne bende kalmasın ümit Git, ne olur git Yüreğinin götürdüğü yere git