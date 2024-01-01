Bağlasan Durmam Şarkı Sözleri
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Ragga Oktay
Bağlasan Durmam
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OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM (papucu yarım demen papucu yarım) OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM
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BİGALİ SELLAMA RAGALİ FOLLEMA RAGGA MUFFİN STYLE RAGGA OK-TAY CONSORT! SAMANA FİLLAMA DO DEM TO EKARINDAMATO DİSEMENTOO MAYSTRO NİGANAAYSTRO OKTAY CONSORT KEMMIN İN DI STUDYO BİGA FİLANA FOOLE; RAGA MUFFİN STYLE İLE Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO
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SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON)
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SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz
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(A-om,A-om,A-om,A-om)
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Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR
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DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN!
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Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR
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ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI (SAMANAFİLAMİFOOLİFOS) ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI TAM VAKTİ GELDİ ŞİMDİ ÇIKTIM DIŞARI
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DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! ooooOOOOoOOOOOo HAYDİ DURMA!
*
OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO
*
SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON MEN OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON)
*
SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM
-
Neredesin sevgilim gel gel gel gel
***
Yine sensiz bu akşam uyku girmez gözüme
Sayıklarım ismini aşkın büyür içimde
***
Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu
***
Gökyüzünde kaybolmuş sönmüş bir yıldızım ben
Yüreğinden kovulmuş tenhayım ıssızım ben
***
Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu
***
Gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Gel gel gel gel özlüyorum kokunu
-
Sevdin mi benim gibi
Deli gibi çıkarsız sevildin mi?
Kader mi bu ayrılık
Benim suçum gibi suçlandım
***
Sana inandım ama yalandın
İyi bilirsin ben ağlarken
Sen gidiyordun sebebi yokken
Şimdi tapılacak sarılacak başka bir aşk yok
***
Korkumdan ağladım sabahladım
Gelmedim üstüne
Şimdi mahvettiğin günlerin
Acısını taşıyorum
Kendime acıyorum
Böyle kötü kader istemiyorum
***
Korkumdan ağladım sabahladım
Gelmedim üstüne
Şimdi mahvettiğin günlerin
Acısını taşıyorum
Kendime acıyorum
Böyle kötü kader istemiyorum
-
Telefonlar uzak olsun benden
Aramam aramam bir daha
Yalansa dilimdeki yalan olsun
Sevmiyorum eskisi gibi
***
Başka bir insan karşımdaki
Değişmez diyenlere müjde
Çok seven böyle gider miydi
Müjde her şey bitti
***
Telefonlar uzak olsun benden
Aramam aramam bir daha
Yalansa dilimdeki yalan olsun
Sevmiyorum eskisi gibi
***
Başka bir insan karşımdaki
Değişmez diyenlere müjde
Çok seven böyle gider miydi
Müjde her şey bitti
-
Benim ol desen olmam
Hadi kal desen kalmam
Sana hiçbir şey vaad etmedim ki
Bağlasan durmam
***
Henüz yeni yeni açıldı gözlerim
Daha dünyayı görücem ben
Darılıp alınma bir tanem
Daha bin kere sevmeli ölmeli
Aşka aşık olucam ben
***
Henüz erken az eğlenicem
Evin yollarını kaybedicem
Aşık olup dönüp başa
Biraz da kendimden geçicem
***
Sakınma beni gözünden
Ben geçtim her sözümden
Gün olur geri dönerim
Önce aşk gelsin elinden
Daha bin kere sevmeli ölmeli aşka
***
Aşık olucam ben
Benim ol desen olmam
Hadi kal desen kalmam
Beni bağlasan durmam
-
Elle tutulur bir gerekçe göster
Bende kabullenip boyun bükerim
Sahiplendi seni yedi kat eller
Yabancı sayar kendimi çeker giderim
***
Belli ki sana değilmiş aşkım
Beyaz atlı prens yaratmış aklım
Kalp kırıp ağlatan erkekler yok mu
Kalmadı gözümde onlardan bir farkın
***
Daha yeni anladım kusura bakma
Gafil avlandın lafı uzatma
Söylediklerimi hiç yabana atma
Kapıyı göstereyim yolu şaşırma
-
Kalbim taşa döndü kışa döndü
Yürek fena halde
Göğsünde bana bir yer yok mu
Yaşardım himayende
***
Yani ciddi ciddi gidiyor musun
Sahi sevdim seni bilmiyor musun
Öldür bari sağ bırakma
Yaşayamam öyle anlamıyorsun
***
Döne dolana kapında köle olucam
Yana yakına herkese seni mi sorucam
Buysa adalet sonum felaket
Düse takıla peşinde kaybolucam
-
Biri kötü şaka yaptı
Ayırdılar bizi bizden
Sürgün olduk sevdamıza
Bir şey gelmez elimizden
***
Şimdi kime emanetsin
Ezberimdin gözlerimde
Gittin ama iz bıraktın
Şu yaralı yüreğimde
***
Bir elmanın yarısıydık
Bu sevdaya nasıl kıydık
Yanan kimdi sönen kimdi
İkimizde anlamadık
-
Pişmanlık olmasın verdiğin karar
Kalbinden geçen her neyse yap
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Beni avutacak hatıran var
Seni yaşatacak her dem yıllar
Yolun açık olsun verdiysen karar
Hasretinin çağırdığı yere git
***
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Bir kez daha düşün yol ayrımında
Bir kez daha düşün son adımında
Git, ne olur git
Ne sende, ne bende kalmasın ümit
Git, ne olur git
Yüreğinin götürdüğü yere git
***
Her hasretin sonunda bir ümit var
Seni yaşatacak her dem yıllar
Yolun açık olsun verdiysen karar
Hasretinin çağırdığı yere git
***
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Bir kez daha düşün yol ayrımında
Bir kez daha düşün son adımında
Git, ne olur git
Ne sende, ne bende kalmasın ümit
Git, ne olur git
Yüreğinin götürdüğü yere git
-
-
Seni bana kim gönderdi
Annem bana hep söylerdi
Kısmetin ayağına gelir
Kendini yorma derdi
Sen sen ol ağzını açma
Fazla kusur arama
Birini bulursan şükret
İyi erkek karaborsa
Nerden baksan haksızım
%80 arsızım
%90 kalpsizim
bundan böyle sensizim
Uslu durmadım hiç susmadım
Ağzıma geleni söyledim
Yok yere kimsenin kahrını
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