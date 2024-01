Ragga Oktay

Selamün aleyküm, aleyküm selam aleyküm selam Selamün aleyküm, aleyküm selam Selam selam selam, aleyküm selam aleyküm selam, selam Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam * Yepyeni bir gün başlıyor İyi yada kötü gitse ragga bu güne de şükür ediyor Paylaşmasını bilelim İçimizdeki art niyeti atıp, sevmesini bilelim Bilmeyene bildirelim Bu canı veren de alan da Allah bunu hepimiz de bilelim * Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam Benim bir kaç arkadaş var Birisi Müslüman biri Hristiyan Benim bir kaç arkadaş var Birisi ras daman birisi dost duman Etrafımda her türlü insan Birisi mendi aman biri indian aman aman * Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam * Selamün aleyküm, aleyküm selam lt doesn’t matter where are you from * Selamün aleyküm Where are you from? l’m from malatya from.. singing solom singing selam Selamün aleyküm