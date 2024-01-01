Ragga Oktay

Yollar Yine yalniz kaldim Uzun yollar hic bitmiyor Sanki daha yurudukce Yollar daha da uzuyor Bilki benim yarin Dermansiz asklar hic olmuyor Sanki sen yasadikca Omrum daha da uzuyor * Derdime derman bu can sana kurban Derdime derman ben sana kurban * Sensiz olamam yalniz kalamam Sensiz olamam yalniz kalamam Vardir hani vardir ya o Göklerdeki yıldız gibi parlar biri O gözlerindeki güzellik gibi * Vardır ya o çağırır beni İster sildikten sonra anma beni Yine esir kalmışım bu yollarda

Avuç İçi Kadar Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Avuç içi kadar mutluluk yeter Avuç içi kadar mutluluk yeter

Anı Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh **** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh

Ellerim Bomboş Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç Hayatın anlamsızlığını En güzel şeylerin bile yavan kaldığı Aklımın ucundan geçmezdi *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim Ellerim bomboş