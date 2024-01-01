Selâmünaleyküm Şarkı Sözleri
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Ragga Oktay
Selâmünaleyküm
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Yarına koşar
yarına koşar bu ömür
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Yerini arar
Yerini arar bu gönül
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Her şey zindan
Zindan bana her yer
*
Dön desem
Seviyorum bana yine
Dön desem
Ağlıyorum bu gönüle
Gel desem
Senin yerin benim yanındır
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Kahrolurum bu gönüle dönmesen
Senin yerin benim yanındır
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OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM (papucu yarım demen papucu yarım) OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM
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BİGALİ SELLAMA RAGALİ FOLLEMA RAGGA MUFFİN STYLE RAGGA OK-TAY CONSORT! SAMANA FİLLAMA DO DEM TO EKARINDAMATO DİSEMENTOO MAYSTRO NİGANAAYSTRO OKTAY CONSORT KEMMIN İN DI STUDYO BİGA FİLANA FOOLE; RAGA MUFFİN STYLE İLE Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO
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SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON)
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SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz
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(A-om,A-om,A-om,A-om)
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Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR
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DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN!
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Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) DIŞARI ÇIKAMAMMIN DA Bİ SEBEBİ VAR Bİ SEBEBİ SEBEBİ Bİ SEBEBİ VAR (A-OH) YANINDA KOLONATTIRMAMIN Bİ SEBEBİ VAR
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ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI (SAMANAFİLAMİFOOLİFOS) ÇIKTIM DIŞARI BAKIN ÇIKTIM DIŞARI TAM VAKTİ GELDİ ŞİMDİ ÇIKTIM DIŞARI
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DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! DARMADAĞANDARMADAĞANDARMADAĞAN BİR SENE GEÇTİ ARADAN, İŞTE GELDİ RAGAMAN! ooooOOOOoOOOOOo HAYDİ DURMA!
*
OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban dileyyabamaz OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM kızlar hep ey pabacı tamaman sindiribandıbangırıban Bİ SAĞA Bİ SOL ŞAMPİYANA Mİ KAFAFİ FOLİ FOR MİT TO DA TAVLA BİTAMİSLİK HOMOTOMA TAMANOSAMA MAAŞALLAH! ENNEMESSSAMINIZHOMINIZBIDI EYWALLAH! ŞAMANA MALLA HEY BODO! KAMİNATA MODO! Vİ GAN EVEY ROBO! Bİ GONO BEY SOMO! Mİ DANA FEE LOBO: ELOBOTEEY LOBO: ELOBOFEY LOBOLOBOLOBOLOBO SEELOOOO
*
SEGAVAYDİVAYDİVAYDEDİVANEMA (OOOOKTAYY) YO CHECK! MANASAMA CHECK BADA BİTAA (OOOKTAYYY) KIMON! YO NİBOROS YO YO KMON (OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM) NİW SITAYL! DİS İS DA NİV SITAYL! YO KMON DİS İS DA NİV STYL YO KMON MEN OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM (KMON)
*
SO ÇEK DOS KMALAN FOS FONK TEE EN EVERİ BADİ FİNANLANA KONSTANTİN NE LA BU BANA ÇİKALANSTİ BUNLAR EN EVERİ BADİ VOKİ MADIRVARS OOOOKTAAAY PAPUCU YARIM ÇIK DIŞARIYAA OYNAYALIM
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Selamün aleyküm, aleyküm selam aleyküm selam
Selamün aleyküm, aleyküm selam
Selam selam selam, aleyküm selam aleyküm selam, selam
Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam
*
Yepyeni bir gün başlıyor
İyi yada kötü gitse ragga bu güne de şükür ediyor
Paylaşmasını bilelim
İçimizdeki art niyeti atıp, sevmesini bilelim
Bilmeyene bildirelim
Bu canı veren de alan da Allah bunu hepimiz de bilelim
*
Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam
Benim bir kaç arkadaş var
Birisi Müslüman biri Hristiyan
Benim bir kaç arkadaş var
Birisi ras daman birisi dost duman
Etrafımda her türlü insan
Birisi mendi aman biri indian aman aman
*
Selamün aleyküm dostlar, aleyküm selam
*
Selamün aleyküm, aleyküm selam
lt doesn’t matter where are you from
*
Selamün aleyküm
Where are you from?
l’m from malatya
from..
singing solom singing selam
Selamün aleyküm
-
Ben seni sevdim
Bir ömür boyu
El ele beraber olalım diye
Tanrıya yalvardım
Gece ve gündüz
Seni doya doya
Sarayım diye
*
Bir yandan kolay
Bir yandan zor
Deryam dediler ki
Düşmanım ol ama sevdalım
Dermanım ol sen ol
*
Ne ölüm ayırsın nede ayrılık
Benim dünyam sensin bunu bil artık
Eğer alacaksa bir gün ayrılık
Ecelim sen ol olmasın ayrılık
*
Bir yandan kolay
Bir yandan zor
Deryam dediler ki
Düşmanım ol ama sevdalım
Dermanım ol sen ol
*
İçimde bir his var
Bana bana diyor ki
Her şey yoluna girecek
*
Belki bir gün yine bahar gelecek
Dertli geçen günler elbet bitecek
Bize mutluluğu geri verecek
Dililom lom dilililomlom
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-
Hasretinle bir dur gözlerime bir bak
Görüyormusun hissediyormusun
Hasretinle bir tok bir açım açım
Gönlümde hep büyür bu acı acı durmuyor
Ooo bebeğim olmuyor
*
Gözüme bak gözüme bak ağlıyor kimin için
İçimde bir hatıra olmuyor oo bebeğim olmuyor
*
Bir an olsa bile gönlümde ihtiyaç duyuyormusun
Hissediyormusun hasretinle bir tok bir açım açım
Gönlümde hep büyür bu bu acı acı durmuyor yorulmuyor
*
Gözüme bak gözüme bak ağlıyor kimin için
İçimde bir hatıra olmuyor oo bebeğim olmuyor
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Kayınpeder görmezmisin
Ben canımdan çok seviyorum kızını
Sen inatçısın anlamazmısın
Seven gönülleri ayırmakla bi yere varamazsın
*
Onsuz olamam yaşayamam
İnan bunun başka yolu yok
Ya verirsin ya verirsin
İnan bunun başka yolu yok
*
Kayınpeder bu korku nedir
İnan benim aşkım yedi dağın buzunu eritir
İnanmalısın anlamalısın
Seven gönülleri ayırmakla bi yere varamazsın
*
Onsuz olamam yaşayamam
İnan bunun başka yolu yok
Ya verirsin ya verirsin
İnan bunun başka yolu yok
*
Bi bakıyorum ki etrafımdaki insanlar
Sevmek kelimesini çok basit kullanıyorlar
Ama onlar sevmek nedir bilmiyor bilmiyorlar
*
Onsuz olamam yaşayamam
Bir gün olur inan artık dayanamam
Ya verirsin ya verirsin
İnan bunun başka yolu yok
*
Sen ya verir ya verirsin
Bunun başka yolu yok
Yolu yok yolu yok yolu yok
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