Ragıb Narin

Mucize Şarkı Sözleri
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Senden uzakta
Hanem dar bir sokakta
E halin varsa ufaktan
Gönlünü gönlüme diliyorum
*
Bezdik yalandan
Koynuma doldu yılanlar
Dünya buysan uzatma
Her şeye rağmen yaşıyoruz
*
Sevenler varmış, gibi
Ömrüne talibim
Gülmüyor şu talihim
Geleceksen dahilim
*
Hercaime, her daimim
Kaşı gözü kara, bal teni yenmeli
Enikonu sana tav gibi hisleri
Bi dokunsa yaz gelir hemşerim
*
Sen mucize ben ise beşerim
Günler geçerde
Geçmeyen bir sen, gel be
Gönlüme ferman bu ferdin
*
Ömrünü ömrüme diliyorum
Bezdik yalandan
Koynuma doldu yılanlar
Dünya buysan uzatma
*
Her şeye rağmen yaşıyoruz
Sevenler varmış, gibi
Ömrüne talibim
Gülmüyor şu talihim
*
Geleceksen dahilim
Hercaime, her daimim
Kaşı gözü kara, bal teni yenmeli
Enikonu sana tav gibi hisleri
*
Bi dokunsa yaz gelir hemşerim
Sen mucize ben ise beşerim
Gülüyorsun boşuna,
Gidiyorsun hoşuma,
*
Dönmüyor ki yanıma,
Cancağızıma, gün doğumuma.
Kaşı gözü kara, bal teni yenmeli
Enikonu sana tav gibi hisleri
*
Sen mucize ben ise beşerim