Ragıp Savaş

Bir teselli ver, bir teselli ver Yarattığın mecnuna bir teselli ver * Sevenin halinden sevenler anlar Gel gör şu halimi bir teselli ver Aramızda başka biri var ise Tertemiz aşkımı bana geri ver * Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam * Bana ne gerek, bana ne gerek Senin aşkından başka bana ne gerek Aşkın zehir olsa yine içerim Yolun ecel olsa korkmam geçerim * Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile Dünyanın kahrına gülüp geçerim Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum * Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam

Senden uzakta Hanem dar bir sokakta E halin varsa ufaktan Gönlünü gönlüme diliyorum * Bezdik yalandan Koynuma doldu yılanlar Dünya buysan uzatma Her şeye rağmen yaşıyoruz * Sevenler varmış, gibi Ömrüne talibim Gülmüyor şu talihim Geleceksen dahilim * Hercaime, her daimim Kaşı gözü kara, bal teni yenmeli Enikonu sana tav gibi hisleri Bi dokunsa yaz gelir hemşerim * Sen mucize ben ise beşerim Günler geçerde Geçmeyen bir sen, gel be Gönlüme ferman bu ferdin * Ömrünü ömrüme diliyorum Bezdik yalandan Koynuma doldu yılanlar Dünya buysan uzatma * Her şeye rağmen yaşıyoruz Sevenler varmış, gibi Ömrüne talibim Gülmüyor şu talihim * Geleceksen dahilim Hercaime, her daimim Kaşı gözü kara, bal teni yenmeli Enikonu sana tav gibi hisleri * Bi dokunsa yaz gelir hemşerim Sen mucize ben ise beşerim Gülüyorsun boşuna, Gidiyorsun hoşuma, * Dönmüyor ki yanıma, Cancağızıma, gün doğumuma. Kaşı gözü kara, bal teni yenmeli Enikonu sana tav gibi hisleri * Sen mucize ben ise beşerim