Ragıp Savaş

Bir teselli ver, bir teselli ver Yarattığın mecnuna bir teselli ver * Sevenin halinden sevenler anlar Gel gör şu halimi bir teselli ver Aramızda başka biri var ise Tertemiz aşkımı bana geri ver * Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam * Bana ne gerek, bana ne gerek Senin aşkından başka bana ne gerek Aşkın zehir olsa yine içerim Yolun ecel olsa korkmam geçerim * Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile Dünyanın kahrına gülüp geçerim Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum * Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam