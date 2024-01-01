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Rag'n'Bone Man Human Human Ooh, some people got the real problems * I'm no prophet or messiah * Some people got the real... Some people got the real problems * Some people out of luck Some people think I can solve them * Ooh, some people got the real problems * I'm no prophet or messiah Tüm Şarkıları