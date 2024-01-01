Teri Meri Şarkı Sözleri
Rahat Fateh Ali Khan Teri Meri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rahat Fateh Ali Khan Teri Meri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Teri Meri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rahat Fateh Ali Khan
Teri Meri
Tüm Şarkıları
-
Teri meri, meri teri prem kahani hai mushkil
Do lafzon mein yeh bayaan na ho paaye
Ik ladka, ik ladki ki yeh kahani hai nayi
Do lafzon mein yeh bayaan na ho paaye
*
Tumse dil jo lagaya, toh jahaan maine paaya
Kabhi socha na tha yun, meelon door hoga saaya
Kyun khuda tune mujhe aisa khwaab dikhaya
Jab haqeeqat mein usse todna tha
*
Ik dooje se hue judaa, jab ik dooje ke liye bane
Teri meri, meri teri prem kahani hai mushkil
Do lafzon mein yeh bayaan na ho paaye