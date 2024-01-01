Beyati Peşrev Beyati Peşrev

Gül Hazin Sünbül Perişan Bağ-ı Zarın Şev Gül hüzünlü, sümbül perişan, bağlar-bahçeler neşesiz. Nağmeler şakıyan bülbül derde batmış, neşesiz. Irmak başka hallerle çağlıyor, neşesiz. Rüzgâr rahatsız bir esişte, ah eder gibi; neşesiz. Bahar geldi ama neye yarar, sensiz bahar neşesiz.

Bana N'oldu Değişti Şimdi Halim Bana n’oldu değişti şimdi hâlim Demadem artıyor dilde melâlim Revandır gözlerimden eşk-i âlim Perişanım, harabım, bî mecâlim

Bana Seyran-ı Cemalindir Emel Bana seyrân-ı cemâlindir emel Gül açılsın gül-i dîdârın gel Güle vermez nazâr-ı dîde halel Gül açılsın gül-i dîdârın gel

Yetmez mi Sana Bister ü Balin Kucağım Yetmez mi sana bister-ü bâlin kucağım Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım Ateşlik eder sana bu sînemdeki dağım Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım

Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül Etme beyhûde figan vazgeç gönül Gel bu sevdâdan hemen vazgeç gönül Olmasın hâlin yaman vazgeç gönül Gel bu sevdâdan hemen vazgeç gönül

Kürdilihicazkar Peşrev Kürdilihicazkar Peşrev

Söyle Ey Mutrib-i Nazende Eda Söyle ey mutrîb-i nâzende edâ Ne imiş aşk-ı muhabbet sevdâ Bâri şerhet ne olur sen de bana Ne imiş aşk-ı muhabbet sevdâ

Mahrum-ı Şevkim Ruhum Pür Ahzan Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân Me’yus-ı âşkım dûçâr-ı hicrân Hâlim perişan, aklım perişân Gönlüm perişan, ömrüm perişan Yâd-ı muhabbet giryân, girizân Peymân-ı vuslat nâlân, perişan

Sana Ey Canımın Canı Efendim Sana ey cânımın cânı efendim Sana ey cânımın cânı efendim * Kırıldım küstüm incindim gücendim Kırıldım küstüm incindim gücendim * Benim nevres nihal-i servbülendim Benim nevres nihal-i servbülendim * Kırıldım küstüm incindim gücendim Kırıldım küstüm incindim gücendim

Ey Mutrib-i Zevk Aşina Ey mutrib-i zevk-âşinâ Bir şarkı yaptım ben sana Reftârı tarzı nev-edâ Bir şarkı yaptım ben sana Çal söyle eğlen dâimâ

Nihavend Kanun Taksimi Nihavend Kanun Taksimi

Süzüp Süzün de Ey Melek O Çeşm-i nim Hab Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını Neden ya rağbet etmemek dağıtmağa sehâbını Gönül beğendi sevdi pek hitâbını cevâbını İç imdi iç şarâbını ko bir yana hicâbını Aç imdi aç nikâbını ayan et âfitâbını

Saçlarına Bağlanalı Ey Peri Saçlarına bağlanalı ey perî Oldu dil envâ-ı cünûn meşheri Hasret-i çeşm-i siyehinle gözüm Mâtem içinde görüyor her yeri

Mahur Keman Taksimi Mahur Keman Taksimi

Esir Ettin Beni Ey Dil Pesendim Esîr ettin beni ey dil-pesendim Senin zencîr-i zülfündür kemendim Eşin yoktur güzelsin bî-menendim Sana bin cân ile vallahi bendim

Serv-i Nazı Seyret Çıkmış Oyuna Servinâzı seyret çıkmış oyuna Penbeler yaraşmış fidan boyuna Acep ne cinsi diyorlar soyuna Penbeler yaraşmış fidan boyuna