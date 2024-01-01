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T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey
T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey Şarkı Sözleri
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Rahmi Bey
T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey
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Beyati Peşrev
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Gül hüzünlü, sümbül perişan, bağlar-bahçeler neşesiz.
Nağmeler şakıyan bülbül derde batmış, neşesiz.
Irmak başka hallerle çağlıyor, neşesiz.
Rüzgâr rahatsız bir esişte, ah eder gibi; neşesiz.
Bahar geldi ama neye yarar, sensiz bahar neşesiz.
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Bana n’oldu değişti şimdi hâlim
Demadem artıyor dilde melâlim
Revandır gözlerimden eşk-i âlim
Perişanım, harabım, bî mecâlim
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Bana seyrân-ı cemâlindir emel
Gül açılsın gül-i dîdârın gel
Güle vermez nazâr-ı dîde halel
Gül açılsın gül-i dîdârın gel
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Yetmez mi sana bister-ü bâlin kucağım
Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım
Ateşlik eder sana bu sînemdeki dağım
Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım
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Etme beyhûde figan vazgeç gönül
Gel bu sevdâdan hemen vazgeç gönül
Olmasın hâlin yaman vazgeç gönül
Gel bu sevdâdan hemen vazgeç gönül
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Kürdilihicazkar Peşrev
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Söyle ey mutrîb-i nâzende edâ
Ne imiş aşk-ı muhabbet sevdâ
Bâri şerhet ne olur sen de bana
Ne imiş aşk-ı muhabbet sevdâ
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Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân
Me’yus-ı âşkım dûçâr-ı hicrân
Hâlim perişan, aklım perişân
Gönlüm perişan, ömrüm perişan
Yâd-ı muhabbet giryân, girizân
Peymân-ı vuslat nâlân, perişan
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Sana ey cânımın cânı efendim
Sana ey cânımın cânı efendim
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Kırıldım küstüm incindim gücendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
*
Benim nevres nihal-i servbülendim
Benim nevres nihal-i servbülendim
*
Kırıldım küstüm incindim gücendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
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Ey mutrib-i zevk-âşinâ
Bir şarkı yaptım ben sana
Reftârı tarzı nev-edâ
Bir şarkı yaptım ben sana
Çal söyle eğlen dâimâ
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Nihavend Kanun Taksimi
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Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını
Neden ya rağbet etmemek dağıtmağa sehâbını
Gönül beğendi sevdi pek hitâbını cevâbını
İç imdi iç şarâbını ko bir yana hicâbını
Aç imdi aç nikâbını ayan et âfitâbını
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Saçlarına bağlanalı ey perî
Oldu dil envâ-ı cünûn meşheri
Hasret-i çeşm-i siyehinle gözüm
Mâtem içinde görüyor her yeri
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Mahur Keman Taksimi
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Esîr ettin beni ey dil-pesendim
Senin zencîr-i zülfündür kemendim
Eşin yoktur güzelsin bî-menendim
Sana bin cân ile vallahi bendim
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Servinâzı seyret çıkmış oyuna
Penbeler yaraşmış fidan boyuna
Acep ne cinsi diyorlar soyuna
Penbeler yaraşmış fidan boyuna
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Mahur Saz Semaisi