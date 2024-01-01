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7/24 Dinle T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey

T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey Şarkı Sözleri

Rahmi Bey T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rahmi Bey T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rahmi Bey

Rahmi Bey

T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Rahmi Bey

  • Esir Ettin Beni Ey Dil Pesendim

  • Beyati Peşrev

  • Gül Hazin Sünbül Perişan Bağ-ı Zarın Şev

  • Bana N'oldu Değişti Şimdi Halim

  • Bana Seyran-ı Cemalindir Emel

  • Yetmez mi Sana Bister ü Balin Kucağım

  • Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül

  • Kürdilihicazkar Peşrev

  • Söyle Ey Mutrib-i Nazende Eda

  • Mahrum-ı Şevkim Ruhum Pür Ahzan

  • Sana Ey Canımın Canı Efendim

  • Ey Mutrib-i Zevk Aşina

  • Nihavend Kanun Taksimi

  • Süzüp Süzün de Ey Melek O Çeşm-i nim Hab

  • Saçlarına Bağlanalı Ey Peri

  • Mahur Keman Taksimi

  • Serv-i Nazı Seyret Çıkmış Oyuna

  • Mahur Saz Semaisi

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