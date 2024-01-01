Rahmi Saltuk

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Aman Of
Aman Of Of Of Of
*
Gidiyom Gidemiyom Az Doldur İçemiyom
Ben Yandım Aman Yanasın Aman
Sen Benden Geçtin Amma
Ben Senden Geçemiyom
*
Anasına Kızına
Duvardaki Sazına
Sandıktaki Bezine
Yandım Ela Gözüne
*
Aman Ey Oy Oy Oy
*
Oyna Sevdiğim Oyna Bu Dünya Kalmaz Böyle (Aman)
Ben Yandım Aman (Aman), Yanasın Aman
Sen Bana Varacaksan
Gel Yârim Doğru Söyle
*
Anasına Kızına
Duvardaki Sazına
Sandıktaki Bezine
Yandım Ela Gözüne
-
Yenice yolları bükülür, gider
Yenice yolları bükülür, gider
*
Zülüf ak gerdana dökülür, gider
Zülüf ak gerdana dökülür, gider
*
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Yiğidin sevdiği güzel olursa
*
Ömrü arkasından sökülür, gider
Ömrü arkasından sökülür, gider
*
Kırmızı gül olsan, har olamazsın
Kırmızı gül olsan, har olamazsın
*
Azrail olsan can alamazsın
Azrail olsan can alamazsın
*
Dünyayı kalbura koysan elesen
Dünyayı kalbura koysan elesen
*
Sen de benim gibi yar bulamazsın
Sen de benim gibi yar bulamazsın
-
Giderim yolum dardır
Vay bu ne eyvanlıı baldır
Ben kazanam yar yesin
Niceki canım sağdır
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
*
Giderim yolum yaya
Cemalin benzer aya
Eridim helak oldum
Günleri saya saya
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
-
Oy mustantik mustantik
Silahımı) ver bana
Silahımın) yüzünden
On yıl verdiler bana
Ben verem oldum yar yoluna
*
Mapushane çeşmesi
Yandan akıyor yandan
Mapusluk bir şey değil
Sevdalık var bir yandan
*
Ben duvarı deleyim mi
Yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan
Beş altın vereyim mi
-
Eğin Dedikleri de ölem
Bir Küçük Şehir (Ölem Ölem)
Ana Ben Cahilim (Nedem) Kurban
Çekemem Kahır.
Yediğim İçtiğim (De Guzim) Yar yar
Ağuyla Zehir (Ölem Ölem)
*
Dön gel ağam dön gel paşam Eğin'li Misin
Sılaya dönmeyede Yar Yar Yeminli Misin
Dön gel ağam dön gel paşam Eğin'li Misin
Sılaya dönmeyede Yar Yar Yeminli Misin
*
Fırat Kenarında da yar yar Kayık Değilim (Ölem Ölem)
Senden Ayrılalı (Da Yar yar) Ayık Değilim
Bir Çift Selamına (Da yar yar) Layık Değilim (Ölem Ölem)
*
Dön gel ağam dön gel paşam Eğin'li Misin
Sılaya dönmeyede Yar Yar Yeminli Misin
Ya ben ağlamayım da yar yar kimler ağlasın
Şu cahil ömrümü de yar yar kimler eğlesin
-
Oo-of, engeller koymuyor yar, sana varsam
Dünyanın demini yar senle sürsem
Canım aman, gülüm aman
*
Hakkın divanında elin elimde
Cennet bahçesine yar senle girsem
Canım aman, gülüm aman
*
Oo-of, şu garip gönlümü bilen sen olsan
Ağlarsam, ağlasan, gülersem, gülsen
Canım aman, gülüm aman
*
Vadem tekbil olup ömrüm dolunca
Azrail yerine canım sen alsan
Canım aman, gülüm aman
Canım aman, gülüm aman
-
Taşa verdim yanımı
Toprak emsin kanımı
Azraile can borcum var
Cânân alsın canımı
Oy dağlar, oy dağlar
Oy dağlar, oy dağlar, oy
*
Azraile can borcum var
Azraile can borcum var
Cânân alsın canımı
Oy dağlar, oy dağlar, oy
*
Azraile can borcum var
Azraile can borcum var
Cânân alsın canımı
Oy dağlar, oy dağlar, oy
*
Dağları duman aldı
Gözüm yollarda kaldı
Azraile can vermezdim
Bir canım var yâr aldı
*
Oy dağlar, oy dağlar
Oy dağlar, oy dağlar, oy
Azraile can vermezdim
Azraile can vermezdim
*
Bir canım var yâr aldı
Oy dağlar, oy dağlar, oy
Azraile can vermezdim
Azraile can vermezdim
*
Bir canım var yâr aldı
Oy dağlar, oy dağlar, oy
-
Sabahın seher vaktinde
Ali'yi gördüm Ali'yi
Yüzümü dizine sürdüm
Ali'yi gördüm Ali'yi
*
Sabahın seher vaktinde
Ali'yi gördüm Ali'yi
Yüzümü dizine sürdüm
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
*
Yüzümü dizine sürdüm
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
*
Amberi gördüm çağında
Güller açar dost bağında
Musa ile tur dağında
Ali'yi gördüm Ali'yi
Amberi gördüm çağında
Güller açar dost bağında
*
Musa ile tur dağında
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
*
Ali'yi gördüm Ali'yi
Musa ile tur dağında
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
*
Ali'yi gördüm meşede
Kırk mum yanar bir şişede
Yedi iklim dört köşede
Ali'yi gördüm Ali'yi
*
Ali'yi gördüm meşede
Kırk mum yanar bir şişede
Yedi iklim dört köşede
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
*
Yedi iklim dört köşede
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm Ali'yi
-
Gücenme ey sofu baba
Biz aşığız kör değiliz
Ver bir selam al merhaba
İkiliğe yar değiliz
*
Hudey hudey hür aşkına
Yol verin gitsin şaşkına
Adaletsiz padişahın
Canavar girsin köşküne
*
Adem olan adem sever
Adalete boyun eğer
Kul hakkı dünyayı değer
Biz cana kıyar değiliz
*
Oooooo meyhaneci
Şarab’ın bugün çok acı
İnsanlar konar göçerler
Kimi hoca kimi hacı
*
Gider Kul Mahzuni gider
Gider dostu tavaf eder
Benim bildiğim bu kadar
Biz cahile uyar değiliz
*
Hudey hudey hür aşkına
Biz içeriz pir aşkına
Adaletsiz Hükümdarın
Ateşler düşsün köşküne
*
Oooooo meyhaneci
Bugün şarab’ın çok acı
İnsanlar kabe misali
Gelen derviş giden hacı
-
Bir hışm ile geldi geçti peh peh peh peh
Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey
Hışmı dağı deldi geçti
*
Ağam kim
Paşam kim
Nigâr kim
Gözüm kim
Hanım kim
Kim, kim
*
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
*
Vay ben ona eş olaydım peh peh peh peh
Anadan on beş olaydım hey hey hey
Keşke onunla kardeş olaydım
*
Ağam kim
Paşam kim
Nigâr kim
Gözüm kim
Hanım kim
Kim, kim
*
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
*
Bir atı var ala paça peh peh peh peh
Mecel vermez kırat kaça hey hey hey
Az kaldım ortamdan biçe
*
Ağam kim
Paşam kim
Nigâr kim
Gözüm kim
Hanım kim
Kim, kim
*
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
*
Hay eden de haya teper peh peh peh peh
Huy eden de huya teper hey hey hey
Köroğlu'nu suya teper
*
Ağam kim
Paşam kim
Nigâr kim
Gözüm kim
Hanım kim
Canım kim
Kim, kim
*
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey'in oğlu
Zor Bey'in oğlu
-
Pencereden bir taş geldi
Pencereden bir taş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
*
Uyan Mamoş, uyan Mamoş
Uyan Mamoş, uyan Mamoş
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
*
Mamoş, palton tutayım mı?
Mamoş, palton tutayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
*
Di galk Mamoş, Mamoş di galk
Di galk Mamoş, Mamoş di galk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
*
Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah
Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
*
Mamoş ninni, Mamoş ninni
Mamoş ninni, Mamoş ninni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
-
Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı Martin yaptırdım da narinim kendi neslime
Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu'n sorar isen narinim aslan yürekli
Hekimoğlu derler bir yiğit uşak
Bir omuzdan bir omuza narinim yüz arma fişek
*
Bahçede armut dibinde kaymak yedin mi
Hekimoğlu'n görünce de narinim budur dedin mi
Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye de Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim
Ünye de Fatsa arası ordu da kuruldu
Hekimoğlu dediğin de narinim orda vuruldu