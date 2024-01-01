Rahmi Saltuk

Eğin Dedikleri Eğin Dedikleri de ölem Bir Küçük Şehir (Ölem Ölem) Ana Ben Cahilim (Nedem) Kurban Çekemem Kahır. Yediğim İçtiğim (De Guzim) Yar yar Ağuyla Zehir (Ölem Ölem) * Dön gel ağam dön gel paşam Eğin'li Misin Sılaya dönmeyede Yar Yar Yeminli Misin Dön gel ağam dön gel paşam Eğin'li Misin Sılaya dönmeyede Yar Yar Yeminli Misin * Fırat Kenarında da yar yar Kayık Değilim (Ölem Ölem) Senden Ayrılalı (Da Yar yar) Ayık Değilim Bir Çift Selamına (Da yar yar) Layık Değilim (Ölem Ölem) * Dön gel ağam dön gel paşam Eğin'li Misin Sılaya dönmeyede Yar Yar Yeminli Misin Ya ben ağlamayım da yar yar kimler ağlasın Şu cahil ömrümü de yar yar kimler eğlesin

Yenice Yolları Yenice yolları bükülür, gider Yenice yolları bükülür, gider * Zülüf ak gerdana dökülür, gider Zülüf ak gerdana dökülür, gider * Yiğidin sevdiği güzel olursa Yiğidin sevdiği güzel olursa * Ömrü arkasından sökülür, gider Ömrü arkasından sökülür, gider * Kırmızı gül olsan, har olamazsın Kırmızı gül olsan, har olamazsın * Azrail olsan can alamazsın Azrail olsan can alamazsın * Dünyayı kalbura koysan elesen Dünyayı kalbura koysan elesen * Sen de benim gibi yar bulamazsın Sen de benim gibi yar bulamazsın

Bu Yıl Da Kaldık Bekar Giderim yolum dardır Vay bu ne eyvanlıı baldır Ben kazanam yar yesin Niceki canım sağdır Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar * Giderim yolum yaya Cemalin benzer aya Eridim helak oldum Günleri saya saya Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar

Müstantik Oy mustantik mustantik Silahımı) ver bana Silahımın) yüzünden On yıl verdiler bana Ben verem oldum yar yoluna * Mapushane çeşmesi Yandan akıyor yandan Mapusluk bir şey değil Sevdalık var bir yandan * Ben duvarı deleyim mi Yanına geleyim mi Aç kapıyı gardiyan Beş altın vereyim mi

Engeller Goymuyor Oo-of, engeller koymuyor yar, sana varsam Dünyanın demini yar senle sürsem Canım aman, gülüm aman * Hakkın divanında elin elimde Cennet bahçesine yar senle girsem Canım aman, gülüm aman * Oo-of, şu garip gönlümü bilen sen olsan Ağlarsam, ağlasan, gülersem, gülsen Canım aman, gülüm aman * Vadem tekbil olup ömrüm dolunca Azrail yerine canım sen alsan Canım aman, gülüm aman Canım aman, gülüm aman

Aman Of Aman Of Aman Of Of Of Of * Gidiyom Gidemiyom Az Doldur İçemiyom Ben Yandım Aman Yanasın Aman Sen Benden Geçtin Amma Ben Senden Geçemiyom * Anasına Kızına Duvardaki Sazına Sandıktaki Bezine Yandım Ela Gözüne * Aman Ey Oy Oy Oy * Oyna Sevdiğim Oyna Bu Dünya Kalmaz Böyle (Aman) Ben Yandım Aman (Aman), Yanasın Aman Sen Bana Varacaksan Gel Yârim Doğru Söyle * Anasına Kızına Duvardaki Sazına Sandıktaki Bezine Yandım Ela Gözüne

Oy Dağlar Taşa verdim yanımı Toprak emsin kanımı Azraile can borcum var Cânân alsın canımı Oy dağlar, oy dağlar Oy dağlar, oy dağlar, oy * Azraile can borcum var Azraile can borcum var Cânân alsın canımı Oy dağlar, oy dağlar, oy * Azraile can borcum var Azraile can borcum var Cânân alsın canımı Oy dağlar, oy dağlar, oy * Dağları duman aldı Gözüm yollarda kaldı Azraile can vermezdim Bir canım var yâr aldı * Oy dağlar, oy dağlar Oy dağlar, oy dağlar, oy Azraile can vermezdim Azraile can vermezdim * Bir canım var yâr aldı Oy dağlar, oy dağlar, oy Azraile can vermezdim Azraile can vermezdim * Bir canım var yâr aldı Oy dağlar, oy dağlar, oy

Ali'yi Gördüm Ali'yi Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi Yüzümü dizine sürdüm Ali'yi gördüm Ali'yi * Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi Yüzümü dizine sürdüm Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi * Yüzümü dizine sürdüm Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi * Amberi gördüm çağında Güller açar dost bağında Musa ile tur dağında Ali'yi gördüm Ali'yi Amberi gördüm çağında Güller açar dost bağında * Musa ile tur dağında Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi * Ali'yi gördüm Ali'yi Musa ile tur dağında Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi * Ali'yi gördüm meşede Kırk mum yanar bir şişede Yedi iklim dört köşede Ali'yi gördüm Ali'yi * Ali'yi gördüm meşede Kırk mum yanar bir şişede Yedi iklim dört köşede Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi * Yedi iklim dört köşede Ali'yi gördüm Ali'yi Ali'yi gördüm Ali'yi

Sofu Baba Gücenme ey sofu baba Biz aşığız kör değiliz Ver bir selam al merhaba İkiliğe yar değiliz * Hudey hudey hür aşkına Yol verin gitsin şaşkına Adaletsiz padişahın Canavar girsin köşküne * Adem olan adem sever Adalete boyun eğer Kul hakkı dünyayı değer Biz cana kıyar değiliz * Oooooo meyhaneci Şarab’ın bugün çok acı İnsanlar konar göçerler Kimi hoca kimi hacı * Gider Kul Mahzuni gider Gider dostu tavaf eder Benim bildiğim bu kadar Biz cahile uyar değiliz * Hudey hudey hür aşkına Biz içeriz pir aşkına Adaletsiz Hükümdarın Ateşler düşsün köşküne * Oooooo meyhaneci Bugün şarab’ın çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı

Kiziroğlu Mustafa Bir hışm ile geldi geçti peh peh peh peh Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey Hışmı dağı deldi geçti * Ağam kim Paşam kim Nigâr kim Gözüm kim Hanım kim Kim, kim * Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu * Vay ben ona eş olaydım peh peh peh peh Anadan on beş olaydım hey hey hey Keşke onunla kardeş olaydım * Ağam kim Paşam kim Nigâr kim Gözüm kim Hanım kim Kim, kim * Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu * Bir atı var ala paça peh peh peh peh Mecel vermez kırat kaça hey hey hey Az kaldım ortamdan biçe * Ağam kim Paşam kim Nigâr kim Gözüm kim Hanım kim Kim, kim * Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu * Hay eden de haya teper peh peh peh peh Huy eden de huya teper hey hey hey Köroğlu'nu suya teper * Ağam kim Paşam kim Nigâr kim Gözüm kim Hanım kim Canım kim Kim, kim * Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu Kiziroğlu Mustafa Bey Bir Bey'in oğlu Zor Bey'in oğlu

Mamoş Pencereden bir taş geldi Pencereden bir taş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi * Uyan Mamoş, uyan Mamoş Uyan Mamoş, uyan Mamoş Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? * Mamoş, palton tutayım mı? Mamoş, palton tutayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? * Di galk Mamoş, Mamoş di galk Di galk Mamoş, Mamoş di galk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk * Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak * Mamoş ninni, Mamoş ninni Mamoş ninni, Mamoş ninni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni