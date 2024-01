Rahmi Saltuk

Al almayı daldan al Al almayı daldan al Daldan alma bende al Daldan alma benden al * Duydum gelin olisin Duydum gelin olisin Dur ben ölem andan al Dur ben ölem andan al * Oy hen nohen nohen no Oy hen nohen nohen no Eller gınalı henno Gözler sürmeli henno Oy hen nohen nohen no Oy hen nohen nohen no * Eller gınalı henno Gözler sürmeli henno Al elmanın dördünü Al elmanın dördünü * Sev yegidin merdini Sev yegidin merdini Seversen bir güzel sev Seversen bir güzel sev * Çekme çirkin derdini Çekme çirkin derdini Oy hen nohen nohen no Oy hen nohen nohen no * Eller gınalı henno Gözler sürmeli henno Oy hen nohen nohen no Oy hen nohe nohen no * Eller gınalı hemno Gözler sürmeli henno