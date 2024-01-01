Rahmi Saltuk

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Gözleyi gözleyi
Gözüm dört oldu, gözüm dört oldu
Ali'm ne yatarsın?
Günlerin geldi, günlerin geldi
Korular kalmadı
Kara yurt oldu, kara yurt oldu
Ali'm ne yatarsın?
Günlerin geldi, günlerin geldi
*
Kızılırmak dibi pir pir, pir pir
Pir pir, pir pir, pir
Kızılırmak gibi bendinden boşan
Hama'dan Mardin'den Sivas'a döşen
Düldür eyerlendi, zülfikar kuşan
Ali'm ne yatarsın aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman günlerin geldi
*
Pir Sultan Abdal'ım pir pir, pir pir
Pir pir, pir pir, pir
Pir Sultan Abdal'ım, bu sözüm haktır
Vallahi sözümün hatası yoktur
Şimdiki sofunun Yezid'i çoktur
Ali'm ne yatarsın aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman günlerin geldi
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Yüksek olur arap atın kaltağı
Issız kalmaz koç yiğidin yatağı
Gelir değer bir kötünün eteği
Beri dur hoy benli dilber beri dur
*
Şu görünen bir güzelin dağıdır
Dibindeki mor sümbülün bağıdır
Senin sevdan yüreğimin yağıdır
Eritir hoy benli dilber eritir
*
Arap at üstünde atlas postumuz
Kavlimizden döndüm ola dostumuz
Bir gün olur kara toprak üstümüz
Çürütür hoy benli dilber çürütür
-
Şu milletin hak sancağını
Çekelim bakalım nice olursa olsun
Teber çekip zalımların kanını
Dökelim bakalım nice olursa olsun
Teber çekip zalımların kanını
Dökelim bakalım nice olursa olsun
*
Şu milleti güruh güruh gezelim
Mazlumları bir katara dizelim
Zalımların sarayını bozalım
Yıkalım bakalım nice olursa olsun
Zalımların sarayını bozalım
Yıkalım bakalım nice olursa olsun
*
Pir Sultan'ım dostlar yardım etmez mi
Müminin bağında bülbül ötmez mi
Gayri çektiğimiz yetmez mi
Kalkalım bakalım nice olursa olsun
Gayri çektiğimiz yetmez mi
Kalkalım bakalım nice olursa olsun
-
Hudey, hudey, hudey, hudey
Hudey, hudey, hudey, hudey
*
Allah Allah desem gelsem
Hak'ın divanına dursam
Ben bir yanık elma olsam
Dalında bitsem ne dersin
*
Hudey, hudey, hudey, hudey
Dalında bitsem ne dersin
Hudey, hudey, hudey, hudey
Dalında bitsem ne dersin
*
Sen bir yanıl elma olsan
Dalımda bitmeye gelsen
Ben bir gümüş çöven olsam
Çeksem indirsem ne dersin
*
Hudey, hudey, hudey, hudey
Çeksem indirsem ne dersin
Hudey, hudey, hudey, hudey
Çeksem indirsem ne dersin
*
Sen bir gümüş çöven olsan
Çekip indirmeye gelsen
Ben bir avuç çavdar olsam
Yere saçılsam ne dersin
*
Hudey, hudey, hudey, hudey
Yere saçılsam ne dersin
Hudey, hudey, hudey, hudey
Yere saçılsam ne dersin
*
Sen bir ovuk çavdar olsan
Yere saçılmaya gelsen
Ben bir güzel keklik olsam
Bir bir toplasam ne dersin
*
Hudey, hudey, hudey, hudey
Bir bir toplasam ne dersin
Hudey, hudey, hudey, hudey
Bir bir toplasam ne dersin
*
Sen bir güzel keklik olsan
Bir bir toplamaya gelsen
Ben bir yavru şahin olsam
Kapsam kaldırsam ne dersin
Hudey, hudey, hudey, hudey
*
Kapsam kaldırsam ne dersin
Hudey, hudey, hudey, hudey
Kapsam kaldırsam ne dersin
*
Hudey, hudey, hudey, hudey
Hudey, hudey, hudey, hudey
Hudey, hudey, hudey, hudey
Hudey, hudey, hudey, hudey
-
Gelin canlar bir olalım
Müntire kılıç çalalım
Gelin canlar bir olalım
Müntire kılıç çalalım
Hüseynin kanın alalım
Hüseynin kanın alalım
*
Tevekkeltü tahan allah
Tevekkeltü tahan allah
Özü öze bağlayalım
Sular gibi Çağlayalım
Özü öze bağlayalım
Sular gibi çağlayalım
Bir gülüyüş eyleyelim
Bir gülüyüş eyleyelim
Tevekkeltü tahan allah
Tevekkeltü tahan allah
Açalım kızıl sancağı
Getsin yezid elin çağı
Açalım kızıl sancağı
Getsin yezid elin çağı
Elimizde aşk bıçağı
Elimizde aşk bıçağı
Tevekkeltü tahan allah
Tevekkeltü tahan allah
Pir sultanım geldi cuşa
Münkirlerin aklı şaşar
Pir sultanim geldi cuşa
Münkirlerin aklı şaşar
Takdir ola gelir başa
Takdir ola gelir başa
Tevekkeltü tahan allah
Tevekkeltü tahan allah
-
Elâ gözlü pirim geldi
Duyan gelsin işte meydan
Dört kapıyı kırk makamı
Bilen gelsin işte meydan
*
Hudey hudey demler hudey
Hudey hudey canlar hudey
*
Ben pirimi hak bilirem
Yoluna kurban oluram
Dün doğdum bugün ölürem
Ölen gelsin işte meydan
*
Hudey hudey demler hudey
Hudey hudey canlar hudey
*
Şâh Hatayi der sırrını
Meydana koymuş serini
Nesimi gibi derisin
Yüzen gelsin işte meydan
*
Hudey hudey demler hudey
Hudey hudey canlar hudey
-
Şu kanlı zalimin ettiği işler
Garip bülbül gibi zar eyler beni
Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Dostun bir fiskesi yaralar beni beni beni
*
Yar beni beni beni
Dost beni beni beni
Yar beni beni
Dostun bir fiskesi yaralar beni beni beni
*
Yar beni beni beni
Dost beni beni beni
Yar beni beni
*
Dar günümde dost düşmanım belli'oldu
On derdim var ise şimdi ell'oldu
Ecel fermanı boynuma takıldı
Gerek asa gerek vuralar beni beni beni
Yar beni beni beni
Dost beni beni beni
Yar beni beni
Gerek asa gerek vuralar beni beni beni
Yar beni beni beni
Dost beni beni beni
Yar beni beni beni
*
Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz
Hak'tan emrolmazsa ırahmet yağmaz
Şu ellerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni beni
Yar beni beni beni
Dost beni beni beni
Yar beni beni beni
İlle dostun gülü yaralar beni beni beni
Yar beni beni beni
Dost beni beni beni
Yar beni beni beni
-
Hızır Paşa bizi bizi berdar etmeden
Hızır Paşa bizi berdar etmeden
*
Açılın kapılar şaha gidelim
Siyaset günleri gelip çatmadan
*
Açılın kapılar şaha gidelim
Yıkılın kaleler dosta gidelim
*
Kalenin kapısı taştan demirden
Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan
*
Bir kimsem yoktur ki dostu çağırtam
Açılın kapılar şaha gidelim
*
Yıkılın kaleler dosta gidelim
Çıkalım bakalım kale başına
*
Mümin müslümanlar gider işine
Bir ben mi düşmüşüm can telaşına
*
Açılın kapılar şaha gidelim
Yıkılın kaleler dosta gidelim
*
Pir Sultan Abdal'ım hey Hızır Paşa
Bizi hasret ettin kavim gardaşa
*
Yazılan mı gelir sağ olan başa
Açılın kapılar şaha gidelim
Yıkılın kaleler dosta gidelim
-
Karşıdan görünen ne güzel yayla
Bir dem süremedim giderim böyle
Ela gözlü pirim sen himmet eyle
Ben de bu yayladan şaha giderim
*
Eğer göverip de dosttan olursam
Şu halkın diline destan olursam
Kara toprak senden üstün olursam
Ben de bu yayladan şaha giderim
*
Pir Sultan Abdal'ım dünya durulmaz
Gittiğinden ömür geri dönülmez
Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz
Ben de bu yayladan şaha giderim
-
Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
*
Allahın seversen katip böyle yaz
Dünü gün ol şaha eylerim niyaz
Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
*
Sivas ellerinde zilim çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Dosttan ayrılmışım bağrım delinir
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
*
Münafığın her dediği oluyor
Gül benzimiz sararıp da soluyor
Gidi Mervan şad olup da gülüyor
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
*
Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa
Gör ki neler gelir sağ olan başa
Hasret koydun bizi kavim kardaşa
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
-
Al almayı daldan al
Al almayı daldan al
Daldan alma bende al
Daldan alma benden al
*
Duydum gelin olisin
Duydum gelin olisin
Dur ben ölem andan al
Dur ben ölem andan al
*
Oy hen nohen nohen no
Oy hen nohen nohen no
Eller gınalı henno
Gözler sürmeli henno
Oy hen nohen nohen no
Oy hen nohen nohen no
*
Eller gınalı henno
Gözler sürmeli henno
Al elmanın dördünü
Al elmanın dördünü
*
Sev yegidin merdini
Sev yegidin merdini
Seversen bir güzel sev
Seversen bir güzel sev
*
Çekme çirkin derdini
Çekme çirkin derdini
Oy hen nohen nohen no
Oy hen nohen nohen no
*
Eller gınalı henno
Gözler sürmeli henno
Oy hen nohen nohen no
Oy hen nohe nohen no
*
Eller gınalı hemno
Gözler sürmeli henno