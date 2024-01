Rahmi Saltuk

Aman Of Aman Of Of Of Of * Gidiyom Gidemiyom Az Doldur İçemiyom Ben Yandım Aman Yanasın Aman Sen Benden Geçtin Amma Ben Senden Geçemiyom * Anasına Kızına Duvardaki Sazına Sandıktaki Bezine Yandım Ela Gözüne * Aman Ey Oy Oy Oy * Oyna Sevdiğim Oyna Bu Dünya Kalmaz Böyle (Aman) Ben Yandım Aman (Aman), Yanasın Aman Sen Bana Varacaksan Gel Yârim Doğru Söyle * Anasına Kızına Duvardaki Sazına Sandıktaki Bezine Yandım Ela Gözüne

Taşa verdim yanımı Toprak emsin kanımı Azraile can borcum var Cânân alsın canımı Oy dağlar, oy dağlar Oy dağlar, oy dağlar, oy * Azraile can borcum var Azraile can borcum var Cânân alsın canımı Oy dağlar, oy dağlar, oy * Azraile can borcum var Azraile can borcum var Cânân alsın canımı Oy dağlar, oy dağlar, oy * Dağları duman aldı Gözüm yollarda kaldı Azraile can vermezdim Bir canım var yâr aldı * Oy dağlar, oy dağlar Oy dağlar, oy dağlar, oy Azraile can vermezdim Azraile can vermezdim * Bir canım var yâr aldı Oy dağlar, oy dağlar, oy Azraile can vermezdim Azraile can vermezdim * Bir canım var yâr aldı Oy dağlar, oy dağlar, oy