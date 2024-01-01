Rahmi Saltuk

Hudey Hudey Hudey, hudey, hudey, hudey Hudey, hudey, hudey, hudey * Allah Allah desem gelsem Hak'ın divanına dursam Ben bir yanık elma olsam Dalında bitsem ne dersin * Hudey, hudey, hudey, hudey Dalında bitsem ne dersin Hudey, hudey, hudey, hudey Dalında bitsem ne dersin * Sen bir yanıl elma olsan Dalımda bitmeye gelsen Ben bir gümüş çöven olsam Çeksem indirsem ne dersin * Hudey, hudey, hudey, hudey Çeksem indirsem ne dersin Hudey, hudey, hudey, hudey Çeksem indirsem ne dersin * Sen bir gümüş çöven olsan Çekip indirmeye gelsen Ben bir avuç çavdar olsam Yere saçılsam ne dersin * Hudey, hudey, hudey, hudey Yere saçılsam ne dersin Hudey, hudey, hudey, hudey Yere saçılsam ne dersin * Sen bir ovuk çavdar olsan Yere saçılmaya gelsen Ben bir güzel keklik olsam Bir bir toplasam ne dersin * Hudey, hudey, hudey, hudey Bir bir toplasam ne dersin Hudey, hudey, hudey, hudey Bir bir toplasam ne dersin * Sen bir güzel keklik olsan Bir bir toplamaya gelsen Ben bir yavru şahin olsam Kapsam kaldırsam ne dersin Hudey, hudey, hudey, hudey * Kapsam kaldırsam ne dersin Hudey, hudey, hudey, hudey Kapsam kaldırsam ne dersin * Hudey, hudey, hudey, hudey Hudey, hudey, hudey, hudey Hudey, hudey, hudey, hudey Hudey, hudey, hudey, hudey

Yüksek Olur Arap Atın Kaltağı Yüksek olur arap atın kaltağı Issız kalmaz koç yiğidin yatağı Gelir değer bir kötünün eteği Beri dur hoy benli dilber beri dur * Şu görünen bir güzelin dağıdır Dibindeki mor sümbülün bağıdır Senin sevdan yüreğimin yağıdır Eritir hoy benli dilber eritir * Arap at üstünde atlas postumuz Kavlimizden döndüm ola dostumuz Bir gün olur kara toprak üstümüz Çürütür hoy benli dilber çürütür

Şu Milletin Hak Sancağını Şu milletin hak sancağını Çekelim bakalım nice olursa olsun Teber çekip zalımların kanını Dökelim bakalım nice olursa olsun Teber çekip zalımların kanını Dökelim bakalım nice olursa olsun * Şu milleti güruh güruh gezelim Mazlumları bir katara dizelim Zalımların sarayını bozalım Yıkalım bakalım nice olursa olsun Zalımların sarayını bozalım Yıkalım bakalım nice olursa olsun * Pir Sultan'ım dostlar yardım etmez mi Müminin bağında bülbül ötmez mi Gayri çektiğimiz yetmez mi Kalkalım bakalım nice olursa olsun Gayri çektiğimiz yetmez mi Kalkalım bakalım nice olursa olsun

Gelin Canlar Bir Olalim Gelin canlar bir olalım Müntire kılıç çalalım Gelin canlar bir olalım Müntire kılıç çalalım Hüseynin kanın alalım Hüseynin kanın alalım * Tevekkeltü tahan allah Tevekkeltü tahan allah Özü öze bağlayalım Sular gibi Çağlayalım Özü öze bağlayalım Sular gibi çağlayalım Bir gülüyüş eyleyelim Bir gülüyüş eyleyelim Tevekkeltü tahan allah Tevekkeltü tahan allah Açalım kızıl sancağı Getsin yezid elin çağı Açalım kızıl sancağı Getsin yezid elin çağı Elimizde aşk bıçağı Elimizde aşk bıçağı Tevekkeltü tahan allah Tevekkeltü tahan allah Pir sultanım geldi cuşa Münkirlerin aklı şaşar Pir sultanim geldi cuşa Münkirlerin aklı şaşar Takdir ola gelir başa Takdir ola gelir başa Tevekkeltü tahan allah Tevekkeltü tahan allah

Ela Gözlü Pirim Geldi Elâ gözlü pirim geldi Duyan gelsin işte meydan Dört kapıyı kırk makamı Bilen gelsin işte meydan * Hudey hudey demler hudey Hudey hudey canlar hudey * Ben pirimi hak bilirem Yoluna kurban oluram Dün doğdum bugün ölürem Ölen gelsin işte meydan * Hudey hudey demler hudey Hudey hudey canlar hudey * Şâh Hatayi der sırrını Meydana koymuş serini Nesimi gibi derisin Yüzen gelsin işte meydan * Hudey hudey demler hudey Hudey hudey canlar hudey

Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler Şu kanlı zalimin ettiği işler Garip bülbül gibi zar eyler beni Yağmur gibi yağar başıma taşlar Dostun bir fiskesi yaralar beni beni beni * Yar beni beni beni Dost beni beni beni Yar beni beni Dostun bir fiskesi yaralar beni beni beni * Yar beni beni beni Dost beni beni beni Yar beni beni * Dar günümde dost düşmanım belli'oldu On derdim var ise şimdi ell'oldu Ecel fermanı boynuma takıldı Gerek asa gerek vuralar beni beni beni Yar beni beni beni Dost beni beni beni Yar beni beni Gerek asa gerek vuralar beni beni beni Yar beni beni beni Dost beni beni beni Yar beni beni beni * Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz Hak'tan emrolmazsa ırahmet yağmaz Şu ellerin taşı hiç bana değmez İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni beni Yar beni beni beni Dost beni beni beni Yar beni beni beni İlle dostun gülü yaralar beni beni beni Yar beni beni beni Dost beni beni beni Yar beni beni beni

Gözleyi Gözleyi Gözüm Dört Oldu Gözleyi gözleyi Gözüm dört oldu, gözüm dört oldu Ali'm ne yatarsın? Günlerin geldi, günlerin geldi Korular kalmadı Kara yurt oldu, kara yurt oldu Ali'm ne yatarsın? Günlerin geldi, günlerin geldi * Kızılırmak dibi pir pir, pir pir Pir pir, pir pir, pir Kızılırmak gibi bendinden boşan Hama'dan Mardin'den Sivas'a döşen Düldür eyerlendi, zülfikar kuşan Ali'm ne yatarsın aman, aman, aman, aman Aman, aman, aman günlerin geldi * Pir Sultan Abdal'ım pir pir, pir pir Pir pir, pir pir, pir Pir Sultan Abdal'ım, bu sözüm haktır Vallahi sözümün hatası yoktur Şimdiki sofunun Yezid'i çoktur Ali'm ne yatarsın aman, aman, aman, aman Aman, aman, aman günlerin geldi

Hızır Paşa Bizi Berdar Etmeden Hızır Paşa bizi bizi berdar etmeden Hızır Paşa bizi berdar etmeden * Açılın kapılar şaha gidelim Siyaset günleri gelip çatmadan * Açılın kapılar şaha gidelim Yıkılın kaleler dosta gidelim * Kalenin kapısı taştan demirden Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan * Bir kimsem yoktur ki dostu çağırtam Açılın kapılar şaha gidelim * Yıkılın kaleler dosta gidelim Çıkalım bakalım kale başına * Mümin müslümanlar gider işine Bir ben mi düşmüşüm can telaşına * Açılın kapılar şaha gidelim Yıkılın kaleler dosta gidelim * Pir Sultan Abdal'ım hey Hızır Paşa Bizi hasret ettin kavim gardaşa * Yazılan mı gelir sağ olan başa Açılın kapılar şaha gidelim Yıkılın kaleler dosta gidelim

Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla Karşıdan görünen ne güzel yayla Bir dem süremedim giderim böyle Ela gözlü pirim sen himmet eyle Ben de bu yayladan şaha giderim * Eğer göverip de dosttan olursam Şu halkın diline destan olursam Kara toprak senden üstün olursam Ben de bu yayladan şaha giderim * Pir Sultan Abdal'ım dünya durulmaz Gittiğinden ömür geri dönülmez Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz Ben de bu yayladan şaha giderim

Katip Ahvalimi Şaha Böyle Yaz Kul olayım kalem tutan ellere Katip arzuhalim şaha böyle yaz Şekerler ezeyim şirin dillere Katip arzuhalim şaha böyle yaz Güzelim ey güzelim ey güzellim ey * Allahın seversen katip böyle yaz Dünü gün ol şaha eylerim niyaz Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas Katip arzuhalim şaha böyle yaz Güzelim ey güzelim ey güzellim ey * Sivas ellerinde zilim çalınır Çamlı beller bölük bölük bölünür Dosttan ayrılmışım bağrım delinir Katip arzuhalim şaha böyle yaz Güzelim ey güzelim ey güzellim ey * Münafığın her dediği oluyor Gül benzimiz sararıp da soluyor Gidi Mervan şad olup da gülüyor Katip arzuhalim şaha böyle yaz Güzelim ey güzelim ey güzellim ey * Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa Gör ki neler gelir sağ olan başa Hasret koydun bizi kavim kardaşa Katip arzuhalim şaha böyle yaz Güzelim ey güzelim ey güzellim ey