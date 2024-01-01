Rahmi Saltuk

Ay ışığı jandarmanın süngüsünü yakıyor Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor * Ve diyor ki o "Jandarma sen kardeşimsin, köylümsün" Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün * Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana * Jandarma sen ah bir bilsen sana ne iş verdiler Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der * Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana * Anan, karın, çocukların köyünde aç kaldılar Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var * Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana