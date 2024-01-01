Rahmi Saltuk

Jandarma Şarkı Sözleri
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Ay ışığı jandarmanın süngüsünü yakıyor
Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor
Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor
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Ve diyor ki o "Jandarma sen kardeşimsin, köylümsün"
Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün
Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün
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Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
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Jandarma sen ah bir bilsen sana ne iş verdiler
Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der
Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der
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Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
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Anan, karın, çocukların köyünde aç kaldılar
Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var
Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var
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Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana