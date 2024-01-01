Rahmi Saltuk

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Mezarlardan çıktılar
Bayram benim neyime
Mezarlardan çıktılar
Bayram benim neyime
*
Çekip Şerif'i vurdular
Kan damlar yüreğime
Çekip Şerif'i vurdular
Kan damlar yüreğime
*
İşte Şerif şehit oldu
Bayram benim neyime
İşte Şerif şehit oldu
Bayram benim neyime
*
Patronların gönlü oldu
Kan damlar yüreğime
Patronların gönlü oldu
Kan damlar yüreğime
*
Bitsin artık kara zum
Bayram benim neyime
Bitsin artık kara zum
Bayram benim neyime
*
Hep bize mi bunca ölüm
Kan damlar yüreğime
Hep bize mi bunca ölüm
Kan damlar yüreğime
*
Ezilip duruyoruz
Bayram benim neyime
Ezilip duruyoruz
Bayram benim neyime
*
İktidara yürüyoruz
Gül damlar yüreğim
İktidara yürüyoruz
Gül damlar yüreğim
-
-
Dersim Dört Dağ İçinde
Gülüm Bardağ İçinde
Hak Dersimi Saklasın
Bir Gülüm Var İçinde
*
N'oldu Ağama N'oldu
Gül Benzi Dünden Soldu
Ağam Burdan Gideli
Bu Yerler Viran Oldu
*
Dersimin Yazıları
Meliyor Kuzuları
Ben Buraya Gelmezdim
Alnımın Yazıları
*
N'oldu Ağama N'oldu
Gül Benzi Dünden Soldu
Ağam Burdan Gideli
Bu Yerler Viran Oldu
-
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
*
Hey
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
-
Ne haldayım ela gözün süzenler
N'olur suna boylum gör beni beni
Eşinden ayrılıp yaslı gezenler
Seher yellerine sor beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Eşinden ayrılıp yaslı gezenler
Seher yellerine sor beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Konuşursan sohbet olam dil olam
Değmen bana, yana yana kül olam
*
Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam
Uzat ağ ellerin der beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
*
Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam
Uzat ağ ellerin der beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
*
İnsan kısım kısım, yer damar damar
İnsan sevdiğinden kemlik mi umar
Sevgilim olayım bir sırma kemer
Yakışır beline, sar beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Sevgilim olayım altından kemer
Yakışır beline, sar beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Der Hüseyinim sevdiğimi bulayım
Değmen bana, yana yana öleyim
*
Sevgilim kapında kölen olayım
Müşterin bulursan ver beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
*
Sevgilim kapında kulun olayım
Müşterin bulursan ver beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
-
Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur
Koğuştur koğuştur
Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur
Çavuştur çavuştur
*
Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur
Koğuştur koğuştur
Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur
Çavuştur çavuştur
*
Kadir mevlam beni de yâre kavuştur kavuştur
Kavuştur kavuştur
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
*
Cenderme cenderme
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme gönderme
Jandarmanın alayları dağ başı, dağ başı
*
Dağ başı, dağ başı
Benim yârim jandarmada onbaşı onbaşı
Onbaşı onbaşı
Yok yârimin jandarmada kardaşı, kardaşı
*
Kardaşı kardaşı
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
Cenderme cenderme
*
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme gönderme
Jandarmanın ardındaki süngüsü, süngüsü
Süngüsü, süngüsü
*
Benim yârim cendermede hangisi, hangisi
Hangisi, hangisi
Ben yârime dayanamam doğrusu, doğrusu
Doğrusu, doğrusu
*
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
Cenderme cenderme
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme, gönderme
-
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
*
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere
Yastığım, ranzam, zincirim
*
Demir kapı, kör pencere
Yastığım, ranzam, zincirim
Uğruna ölümlere gidip geldiğim
Uğruna ölümlere gidip geldiğim
*
Zulamdaki mahzun resim
Haberin var mı?
Zulamdaki mahzun resim
Haberin var mı?
*
Görüşmecim yeşil soğan göndermiş
Karanfil kokuyor cigaram
Görüşmecim yeşil soğan göndermiş
Karanfil kokuyor cigaram
*
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
-
Altun hızma mülayim
Seni haktan dileyim
*
Yaz günü temmuzda
Sen terle ben sileyim
*
Gün gördüm, günler gördüm
Senin kahrinden öldüm
*
Gün gördüm, günler gördüm
Seni gördüm beg'oldum
*
Yareye gözlerim bak
Sızıldar yara yerim
*
Kervan kervan
Göç etti getti mina boylum mina boylum
Yalvaran yara yeri
*
Ne senden ne senden
Kan tükendi gözlerim gözlerim gözlerim
Ne benden yara yerii
Ay ay ay ay ay ay hiç bilmem yara yerim
*
Altun hızma gadağa
Yaraşıp alt dudağa
*
Güzel gel görüşelim
Men gedirem ırağa
*
Gün gördüm, günler gördüm
Senin kahrından öldüm
*
Gün gördüm, günler gördüm
Seni gördüm şad'oldum
*
Yara bende gözlerim var
Dert bende yara bende
*
Akıl fikir koymadı koymadı koymadı koymadı
Kaş gözü kara bende
Alam alam başım giderem
Gözlerim kalmadı çare bende
Ay ay ay ay ay hiç bilmem kara ney
*
Altin hizma incidi
Gömlegin narincidi
*
Menim lal olmuş dilim
Ne dedi yar incidi
*
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad'oldum
*
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm beg'oldum
-
Garip garip öter derya kuşları
Su içinde uykuları, düşleri
Bir gelin, döker kanlı yaşları
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
*
Nazım ile zindanda gün be gün biri
Söyletir dilsizi, ağlatır körü
Bir yanım çürüyor, bir yanım diri
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
*
Yaralarım tuz içinde kanıyor
Uyku gelmiş ela gözler sönüyor
Bir yanımda Suphi Nejat ölüyor
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
*
Gelir günler gelir, yaram sarılır
Böyle gitmez bir gün hesap sorulur
Bir yanım Acem'den, Çin'den görünür
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
-
venseremos venseremos
kıralım zincirlerimizi
venseremos venseremos
zulme ve yoksulluğa paydos
*
şili'de halk bugün savaşıyor
cesaret ve aklın gücüyle
kahrolsun halkın katili cunta
yaşasın "unitad popular"
-
Ay ışığı jandarmanın süngüsünü yakıyor
Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor
Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor
*
Ve diyor ki o "Jandarma sen kardeşimsin, köylümsün"
Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün
Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün
*
Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
*
Jandarma sen ah bir bilsen sana ne iş verdiler
Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der
Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der
*
Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
*
Anan, karın, çocukların köyünde aç kaldılar
Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var
Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var
*
Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
-
Terketmedi sevdan beni
Terketmedi sevdan beni
Aç kaldım, susuz kaldım
Hain karanlıktı gece
Terketmedi, terketmedi sevdan beni
Terketmedi, terketmedi sevdan beni
*
İlle can garip
İlle can suskun
İlle can garip
İlle can suskun
*
Can paramparça
Can paramparça
Can paramparça
Paramparça
*
Can paramparça
Can paramparça
Can paramparça
Paramparça
*
Terketmedi sevdan beni
Terketmedi sevdan beni
*
Ellerim kelepçede
Tütünsüz, uykusuz kaldım
Terketmedi, terketmedi sevdan beni
Terketmedi, terketmedi sevdan beni