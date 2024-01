Rahmi Saltuk

Terketmedi sevdan beni Terketmedi sevdan beni Aç kaldım, susuz kaldım Hain karanlıktı gece Terketmedi, terketmedi sevdan beni Terketmedi, terketmedi sevdan beni * İlle can garip İlle can suskun İlle can garip İlle can suskun * Can paramparça Can paramparça Can paramparça Paramparça * Can paramparça Can paramparça Can paramparça Paramparça * Terketmedi sevdan beni Terketmedi sevdan beni * Ellerim kelepçede Tütünsüz, uykusuz kaldım Terketmedi, terketmedi sevdan beni Terketmedi, terketmedi sevdan beni