×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Açılın Kapılar Şaha Gidelim

Açılın Kapılar Şaha Gidelim Şarkı Sözleri

Rahmi Saltuk Açılın Kapılar Şaha Gidelim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rahmi Saltuk Açılın Kapılar Şaha Gidelim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Açılın Kapılar Şaha Gidelim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rahmi Saltuk

Rahmi Saltuk

Açılın Kapılar Şaha Gidelim

  • Şu Milletin Hak Sancağını

  • Yüksek Olur Arap Atın Kaltağı

  • Hudey Hudey

  • Gelin Canlar Bir Olalim

  • Ela Gözlü Pirim Geldi

  • Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler

  • Gözleyi Gözleyi Gözüm Dört Oldu

  • Hızır Paşa Bizi Berdar Etmeden

  • Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla

  • Katip Ahvalimi Şaha Böyle Yaz

  • Al Almayı Daldan Al

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı