Fırtına Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar * Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar

Aşk Yeniden Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi Aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti Aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken *** Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi Aşk yeniden kumsalların deliliği Aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken *** Gözlerim doluyor Aşkımın şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum *** Aşk yeniden Bitti artık bu son derken Aşk yeniden Aynı sularda yüzerken Aşk yeniden Rüya gibi bir yaz geçerken *** Aşk yeniden Unutulmuş yemin gibi Aşk yeniden Hem tanıdık hem yepyeni Aşk yeniden Kendini yarattı kendinden