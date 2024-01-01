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7/24 Dinle Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan)

Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) Şarkı Sözleri

Rashit Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rashit Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rashit

Rashit

Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan)

  • Fırtına

  • Maskeli Balo

  • Aşk Yeniden

  • Kimdi Giden Kimdi Kalan

  • Sevgili

  • İstemeyerek İstemeyerek

  • Sesler Yüzler Sokaklar

  • Dönmek

  • Hançer

  • Ağır Kapı

  • Otel Odaları

  • Telli Telli

  • Dağınık Yatak

  • Göç Yolları

  • Bir Kadın nasıl Döner Köşeyi

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