Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) Şarkı Sözleri
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Rashit
Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan)
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Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
*
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
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Aşk yeniden
Akdeniz'in tuzu gibi
Aşk yeniden
Rüzgarlı bir akşam vakti
Aşk yeniden
Karanlıkta bir gül açarken
***
Aşk yeniden
Ürperen sahiller gibi
Aşk yeniden
kumsalların deliliği
Aşk yeniden
Bir masal gibi gülümserken
***
Gözlerim doluyor
Aşkımın şiddetinden
Ağlamak istiyorum
Yıldızlar tutuşurken
Gecelerin şehvetinden
Kendimden taşıyorum
***
Aşk yeniden
Bitti artık bu son derken
Aşk yeniden
Aynı sularda yüzerken
Aşk yeniden
Rüya gibi bir yaz geçerken
***
Aşk yeniden
Unutulmuş yemin gibi
Aşk yeniden
Hem tanıdık hem yepyeni
Aşk yeniden
Kendini yarattı kendinden
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Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
***
Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
***
Geçit vardır yarınlara...
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
***
Geçit vardır yarınlara...
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
Göç yolları
Göründü bize
Göç yolları
Göç yolları...
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