kaIbime sapIı kancaIarın bir ucunda sen, ötekinde ben çekme sevgiIim çok kan kaybettim * kimse umrumda değiI yaInız sen ve ben gözIerim kapaIı sürükIenirken * kaIbime battı kancaIarın giderken sen, ardından ben baktım sevgiIim, her an öIebiIirim * kimse umrumda değiI yaInız sen ve ben gözIerim kapaIı sürükIenirken