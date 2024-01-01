İnsan Neslinin Sonu Şarkı Sözleri
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Rashit
İnsan Neslinin Sonu
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kaIbime sapIı kancaIarın
bir ucunda sen, ötekinde ben
çekme sevgiIim çok kan kaybettim
*
kimse umrumda değiI
yaInız sen ve ben
gözIerim kapaIı sürükIenirken
*
kaIbime battı kancaIarın
giderken sen, ardından ben
baktım sevgiIim, her an öIebiIirim
*
kimse umrumda değiI
yaInız sen ve ben
gözIerim kapaIı sürükIenirken