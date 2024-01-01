Kişisel Bir Şey Değil Bu Yaşamak Zor Buralarda Kimdendi Bu “Yara” Diye Kalbine Sorduğunda Gerçeği İstiyorsan Diyeceklerimi Unuttum Garip Geliyor Dostlar İz Bırakmadan Kaybolunca * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın * Bazen Bir Fısıltı Çıkar Bağırmaya Çalışınca Tek Bir Umut Bile Yok Mu İnsan Geçmişle Yaşayınca Son Kez İnan Yalan Olsa Da Bazen Bir Rüya Yeter Kendimi Kandırabilirim İkimiz De Görürsek Eğer * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın