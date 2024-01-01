Bebeğim / 12'den Vuracağım Şarkı Sözleri
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Rashit
Bebeğim / 12'den Vuracağım
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Kişisel Bir Şey Değil Bu
Yaşamak Zor
Buralarda
Kimdendi Bu “Yara” Diye
Kalbine Sorduğunda
Gerçeği İstiyorsan
Diyeceklerimi Unuttum
Garip Geliyor Dostlar
İz Bırakmadan
Kaybolunca
*
Bilirim Geri Gelmezler Ama
En Güzel Günleriydi Onlar
Hayatımın
*
Bazen Bir Fısıltı Çıkar
Bağırmaya Çalışınca
Tek Bir Umut
Bile Yok Mu
İnsan Geçmişle Yaşayınca
Son Kez İnan
Yalan Olsa Da
Bazen Bir Rüya Yeter
Kendimi Kandırabilirim
İkimiz De Görürsek Eğer
*
Bilirim Geri Gelmezler Ama
En Güzel Günleriydi Onlar
Hayatımın
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Yeller gibi estim durdum
Gül gibi soldum
Yalnızlığın türküsünü
Ben senden çaldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
***
Sevdaların durağında
Hep yalnız kaldım
Yalnızlığın korkusuna
Hep sensiz daldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
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