Rasmus Seebach

Guderne skal vide, vi har kaldt hinanden lidt af hvert Med et temperament som dit og mit, kan det nogle gange være svært Jeg går mod mit barndomshjem, ned ad gaden som jeg kender så godt Engang var det hele verden, pludselig virker alting så småt * Og selvom vi har skændtes og skabt os, Dumme ting har bragt os langt fra hinanden, yeah Og vi kan blive ved med at kæmpe og nogle gange glemme det, Men ved du inderst inde at * Hey, du kan se dybt i mine øjne, selvom jeg ik' siger det ofte nok Du kan se, at jeg altid står lige her til mit hjerte siger stop Mennesker kommer og går, men du vil altid være midt i mit liv Jeg vil elske dig for evigt og hvis du nogensinde var i tvivl * Ja så ved du-uh, ja så ved du-uh Så ved du det i hvert fald nu Ja så ved du-uh, ja så ved du-uh Så ved du det i hvert fald nu, uh * Vi har travlt til hver dag og lever vidt forskellige liv Og der kan gå flere uger, hvor jeg glemmer at ringe eller at skrive Men, nu hvor vi er samlet her, er det som om der ikke er gået en dag Jeg ved, at lige meget hvor jeg ender henne * Vil du altid tage mig tilbage Og selvom vi har skændtes og skabt os, Dumme ting vi har bragt os lang fra hinanden, yeah Og vi kan blive ved med at kæmpe * Og nogle gange glemme det, men ved du inderst inde at Hey, du kan se det dybt i mine øjne, selvom jeg ik' siger det ofte nok Du kan se, at jeg altid står lige her til mit hjerte siger stop Mennesker kommer og går, men du vil altid være midt i mit liv * Jeg vil elske dig for evigt, og hvis du nogensinde var i tvivl, hey Ja så ved du-uh, ja så ved du-uh Så ved du det i hvert fald nu Ja så ved du-uh, ja så ved du-uh * Så ved du det i hvert fald nu Glem alt det jeg sagde til dig, det var bare ord Og lige meget hvor i verden du er, så er det der jeg bor Ser du verden er så stor, at det så nemt at fare vild * Men når jeg ser på dig, ja så finder jeg vejen hjem igen Du kan se det dybt i mine øjne, selvom jeg ik' siger det ofte nok Du kan se at jeg altid står lige her til mit hjerte siger stop Mennesker kommer og går, men du vil altid være midt i mit liv * Jeg vil elske dig for evigt og hvis du nogensinde var i tvivl Ja så ved du-uh, ja så ved du-uh Så ved du det i hvert fald nu Ja så ved du-uh, ja så ved du-uh * Så ved du det i hvert fald nu Så ved du det i hvert fald nu Så ved du det i hvert fald nu * Du kan se det dybt i mine øjne, selvom jeg ik' siger det ofte nok Du kan se at jeg altid står lige her til mit hjerte siger stop