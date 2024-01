Rauf & Faik

Never lie away Never lie away Never, never lie away Never lie away * And I wanna hide And I wanna hide And I wanna hide And I wanna hide * Теперь прошу - ты, пожалуйста молчи Смотри в глаза и ничего не говори Я всё решил наша речь не о любви И отпустил; Ты, пожалуйста, живи Просто убегай и не вспоминай * Просто убегай и не вспоминай Каждый раз я вспоминаю детство Помню наше место По шестнадцать, устали целоваться * Ты взяла мою футболку - в этом нету толку Это я - дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Детство помню наше место * По шестнадцать, устали целоваться Ты взяла мою футболку - в этом нету толку Это я - дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? * Love lie away Never lie away Never, never lie away Never lie away * And I wanna hide And I wanna hide And I wanna hide And I wanna hide * Каждый раз я вспоминаю детство Помню наше место По шестнадцать, устали целоваться Ты взяла мою футболку - в этом нету толку Это я - дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? * Детство помню наше место По шестнадцать, устали целоваться Ты взяла мою футболку - в этом нету толку Это я - дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? * Never gonna lie And I wanna hide And I wanna hide And I wanna hide * Never lie away Never lie away Never, never lie away Never lie away * And I wanna hide And I wanna hide And I wanna hide And I wanna hide