Rauw Alejandro

¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bellaquera contigo Con nadie más la consigo De tus grito' hoy no me olvido * Te-te-tengo reservao' el hotel Pero con estas gana' no vamo' a llegar Somo' do' desesperado', por eso nos tuvimo' que parquear Atrá' nos espera el asiento Tú ere' una aventura cuando te desnuda' Te-te-tengo reservao' el hotel Pero con estas gana' no vamo' a llegar Somo' do' desesperado', por eso nos tuvimo' que parquear Atrá' nos espera el asiento Tú ere' una aventura cuando te desnuda' * La' gana' de tenerla, yo no pude, tuve Que hacértelo cuando me detuve, sudé En la parte 'e atrá', aunque falta comodidad Tus grito' confirmaron que viste la' nube' La bellaquera nos domina siempre que tú y yo no' vemo' No importa el ambiente, donde sea no' comemo' No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola y no hay forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformas con un beso en la boca Según tú dice', yo soy el que te provoca Pero me busca' aunque sabe' que tengo a otra * Te-te-tengo reservado el hotel Pero con estas gana' no vamo' a llegar Somo' do' desesperados, por eso nos tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento Tú ere' una aventura cuando te desnuda' La primera vez que perreamos No pudimo' evitarlo y nos besamos (ey) Que el momento no acabara no dejamo' En vano no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que esto hoy gano (yah) * Ah Mami, ¿tú quiere' más Tú quiere' más, tú quiere' más? (Uh-wh) Bebé, pues no se hable más (y-yih) No me suelte' y vámono' de una ve' (yah) Bendeci'o por ser el que ve tu desnudez (amén) Lo más que me gusta 'e ti e' tu sencillez Le gusta agresivo, pero que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez (Ra-Rauw) ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bellaquera contigo Con nadie más la consigo De tus grito' no me olvido Te-te-tengo reservao' el hotel Pero con estas gana' no vamo' a llegar Somo' do' desesperado', por eso nos tuvimo' que parquear Atrá' nos espera el asiento * Tú ere' una aventura cuando te desnuda' Ra-Rauw Rauw Alejandro Con Chencho Corleone Desbloqueando un nuevo nivel del perreo Dímelo, Nino Dulce Como Candy VICE VERSA, pa' to' las nena' perversa Ey Ra-Rauw Con los fuckin' Sensei Duars Entertainment Gang