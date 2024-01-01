Ravi İncigöz

Acı Aşk (Remix) Bir günüm toz pembe aşk tadında Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz * Vücudumuzda birbirimizden biriz Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda * Çok nedeni varken yürümek Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik * Zor sızınca içine o kuşkular Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı * Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı Bir günüm toz pembe aşk tadında * Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz Vücudumuzda birbirimizden biriz * Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda Çok nedeni varken yürümek * Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik Zor sızınca içine o kuşkular * Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak Reddedilmiş itirazı * Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı

Karaağaç Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim

Yas Hatıralar baş ucumda nöbet tutar gece gündüz Bekler beni Düşlerim var benim hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni *** Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi Dualarım var dualarım var yazarım söylerim Yana yana ismini *** Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan *** Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta