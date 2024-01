Ravi İncigöz

Her yerde kar var çıkamam ki bugün Her yerde senden bir iz duramam ki bugün Seni çok özledim arayamam ki bugün Bugünde derdime çare değil bugün * Fincanımın kenarında hala dudak izin Dudakların nerede öpemem ki bugün Eğer bir başkası dokunduysa onlara Azrail buyursun ölebilirim bugün * Her yerde güneş var gölgendeyim bugün Ne yaptım ne ettiysem aklımdaydın bugün Bütün gün bekledim bu kadar mı kötüydüm Unuttun mu tek tanem * Bugün benim doğum günüm Fincanımın kenarında hala dudak izin Dudakların nerede öpemem ki bugün Eğer bir başkası dokunduysa onlara Azrail buyursun ölebilirim bugün