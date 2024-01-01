Ravi İncigöz

Bi Dön Durgun sular gibiydin nefes aldığım hayat Biliyor gibi tuttun ellerimden ele inat Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır * Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi damlat kalbine terimi Sevişelim hiç durmadan yine âşıklar gibi Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi elime kilitle elini Gel geri al acılardan kalbimin kalelerini * Durgun sular gibiydin nefes aldığım hayat Biliyor gibi tuttun ellerimden ele inat Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır * Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi damlat kalbine terimi Sevişelim hiç durmadan yine âşıklar gibi Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi elime kilitle elini Gel geri al acılardan kalbimin kalelerini Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi damlat kalbine terimi Sevişelim hiç durmadan yine âşıklar gibi Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi elime kilitle elini Gel geri al acılardan kalbimin kalelerini

Acı Aşk (Remix) Bir günüm toz pembe aşk tadında Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz * Vücudumuzda birbirimizden biriz Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda * Çok nedeni varken yürümek Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik * Zor sızınca içine o kuşkular Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı * Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı Bir günüm toz pembe aşk tadında * Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz Vücudumuzda birbirimizden biriz * Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda Çok nedeni varken yürümek * Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik Zor sızınca içine o kuşkular * Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak Reddedilmiş itirazı * Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı

Acı Aşk Verison Bir günüm toz pembe aşk tadında Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz * Vücudumuzda birbirimizden biriz Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda * Çok nedeni varken yürümek Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik * Zor sızınca içine o kuşkular Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı * Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı Bir günüm toz pembe aşk tadında * Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz Vücudumuzda birbirimizden biriz * Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda Çok nedeni varken yürümek * Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik Zor sızınca içine o kuşkular * Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak Reddedilmiş itirazı * Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı

Bugün Her yerde kar var çıkamam ki bugün Her yerde senden bir iz duramam ki bugün Seni çok özledim arayamam ki bugün Bugünde derdime çare değil bugün * Fincanımın kenarında hala dudak izin Dudakların nerede öpemem ki bugün Eğer bir başkası dokunduysa onlara Azrail buyursun ölebilirim bugün * Her yerde güneş var gölgendeyim bugün Ne yaptım ne ettiysem aklımdaydın bugün Bütün gün bekledim bu kadar mı kötüydüm Unuttun mu tek tanem * Bugün benim doğum günüm Fincanımın kenarında hala dudak izin Dudakların nerede öpemem ki bugün Eğer bir başkası dokunduysa onlara Azrail buyursun ölebilirim bugün

Canım Nereye gitsem hatıran var Tutup beni acıya katar Yalan değil delice sevdim Anlamadım iyi mi kötü mü ettim * Sevdiğin film çıkar televizyonda İkimizin şarkısı yakalar radyoda Kaçmak ne mümkün Her yerde sen varsın * Kokun sinmiş yatağıma odama O kadar sevmeye Bu kadar yansın canım Çıksa da kalsa da * Yine sensin canım O kadar sevmeye Bu kadar yansın canım Çıksa da kalsa da * Yine sensin canım, canım Nereye gitsem hatıran var Tutup beni acıya katar Yalan değil delice sevdim * Anlamadım iyi mi kötü mü ettim Sevdiğin film çıkar televizyonda İkimizin şarkısı yakalar radyoda Kaçmak ne mümkün * Her yerde sen varsın Kokun sinmiş yatağıma odama O kadar sevmeye Bu kadar yansın canım * Çıksa da kalsa da Yine sensin canım O kadar sevmeye Bu kadar yansın canım * Çıksa da kalsa da Yine sensin canım, canım O kadar sevmeye Bu kadar yansın canım * Çıksa da kalsa da Yine sensin canım O kadar sevmeye Bu kadar yansın canım * Çıksa da kalsa da Yine sensin canım, canım

Teşekkür Ederim Sen dönmeden Gelmez uykular Geçmez boğazımdan Haram olur lokmalar * Özledim nasıl Bilsen ne zor bir fasıl Eriyorum günden güne Perişanım velhasıl * Sen dönmeden Gelmez uykular Geçmez boğazımdan Haram olur lokmalar * Özledim nasıl Bilsen ne zor bir fasıl Eriyorum günden güne Perişanım velhasıl * Kalbin yanımda Ben neredeyim Yaşanmış sayılır mı Sensiz günlerim * Acısı tatlısıyla Hüznü kahkahasıyla Paylaştığın herşey için Teşekkür ederim * Sen dönmeden Gelmez uykular Geçmez boğazımdan Haram olur lokmalar * Özledim nasıl Bilsen ne zor bir fasıl Eriyorum günden güne Perişanım velhasıl * Kalbin yanımda Ben neredeyim Yaşanmış sayılır mı Sensiz günlerim * Acısı tatlısıyla Hüznü kahkahasıyla Paylaştığın herşey için Teşekkür ederim * Kalbin yanımda Ben neredeyim Yaşanmış sayılır mı Sensiz günlerim * Acısı tatlısıyla Hüznü kahkahasıyla Paylaştığın herşey için Teşekkür ederim

Yapamam Gitmediğimiz yer kaldı mı? Yapmadığımız bi'şey Nereye gitsek hatıralar Anılar çantamızda * Vakit tamam gidiyorsun Anladım her şeyi Lütfen isteme bunu benden * Kırıyorsun kalbimi Sanki hiç olmamış gibi Hiçbi'şey yaşamamış gibi Seni hiç tanımamış gibi yapamam * Elini elimde ısıtmamış gibi Gözlerimizle konuşmamış gibi Gidişlerine ağlamamış gibi * Gün doğana dek sevişmemiş gibi Koynuna alıp uyutmamış gibi En mahremini paylaşmamış gibi yapamam, yapamam * Vakit tamam gidiyorsun Anladım her şeyi Lütfen isteme bunu benden Kırıyorsun kalbimi * Sanki hiç olmamış gibi Hiçbi'şey yaşamamış gibi Seni hiç tanımamış gibi yapamam Elini elimde ısıtmamış gibi * Gözlerimizle konuşmamış gibi Gidişlerine ağlamamış gibi Gün doğana dek sevişmemiş gibi Koynuna alıp uyutmamış gibi En mahremini paylaşmamış gibi yapamam, yapamam

Şeker (Remix) Elim elindeyken, en sihirli kilit Hep mutluluğa açılır Essin dertler, nerden eserse Gülüşünle hepsi dağılır * Elim elindeyken, en sihirli kilit Hep mutluluğa açılır Essin dertler, nerden eserse Gülüşünle hepsi dağılır * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Hayat dediğin, sanki kaç sene? Ama aşklar ölümsüzdür Senin aşkın, benim aşkıma Çok yakışacak bir ömür * Hayat dediğin, sanki kaç sene? Ama aşklar ölümsüzdür Senin aşkın, benim aşkıma Çok yakışacak bir ömür * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Bu en tatlı şey duyduğum