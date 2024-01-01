Ravi İncigöz

-
Durgun sular gibiydin nefes aldığım hayat
Biliyor gibi tuttun ellerimden ele inat
Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır
Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır
Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır
Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır
*
Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi damlat kalbine terimi
Sevişelim hiç durmadan yine âşıklar gibi
Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi elime kilitle elini
Gel geri al acılardan kalbimin kalelerini
*
Durgun sular gibiydin nefes aldığım hayat
Biliyor gibi tuttun ellerimden ele inat
Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır
Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır
Sen olmayınca bir şeyler yarım kalır
Üşürüm yaz gecesi beni ancak kalbin ısıtır
*
Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi damlat kalbine terimi
Sevişelim hiç durmadan yine âşıklar gibi
Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi elime kilitle elini
Gel geri al acılardan kalbimin kalelerini
Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi damlat kalbine terimi
Sevişelim hiç durmadan yine âşıklar gibi
Bi' dön bi' gel bi' yak tenimi elime kilitle elini
Gel geri al acılardan kalbimin kalelerini
-
Bir günüm toz pembe aşk tadında
Bir günüm simsiyah gözyaşında
Türlü renkler gibi halimiz
*
Vücudumuzda birbirimizden biriz
Yorulmuş ruhumuz
Örselenmiş kalbimiz kavgalarda
*
Çok nedeni varken yürümek
Bir sebebi yokken gitmek
Aşka münhasır dengesizlik
*
Zor sızınca içine o kuşkular
Zor çalınca ağlamamak o şarkılar
Zor yokmuşsun gibi yaşamak
*
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
*
Aşk acıya dünden razı
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
*
Düşünürken bu nasıl yazı
Aşk acıya dünden razı
Bir günüm toz pembe aşk tadında
*
Bir günüm simsiyah gözyaşında
Türlü renkler gibi halimiz
Vücudumuzda birbirimizden biriz
*
Yorulmuş ruhumuz
Örselenmiş kalbimiz kavgalarda
Çok nedeni varken yürümek
*
Bir sebebi yokken gitmek
Aşka münhasır dengesizlik
Zor sızınca içine o kuşkular
*
Zor çalınca ağlamamak o şarkılar
Zor yokmuşsun gibi yaşamak
Reddedilmiş itirazı
*
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
Aşk acıya dünden razı
*
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
*
Aşk acıya dünden razı
-
Bir günüm toz pembe aşk tadında
Bir günüm simsiyah gözyaşında
Türlü renkler gibi halimiz
*
Vücudumuzda birbirimizden biriz
Yorulmuş ruhumuz
Örselenmiş kalbimiz kavgalarda
*
Çok nedeni varken yürümek
Bir sebebi yokken gitmek
Aşka münhasır dengesizlik
*
Zor sızınca içine o kuşkular
Zor çalınca ağlamamak o şarkılar
Zor yokmuşsun gibi yaşamak
*
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
*
Aşk acıya dünden razı
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
*
Düşünürken bu nasıl yazı
Aşk acıya dünden razı
Bir günüm toz pembe aşk tadında
*
Bir günüm simsiyah gözyaşında
Türlü renkler gibi halimiz
Vücudumuzda birbirimizden biriz
*
Yorulmuş ruhumuz
Örselenmiş kalbimiz kavgalarda
Çok nedeni varken yürümek
*
Bir sebebi yokken gitmek
Aşka münhasır dengesizlik
Zor sızınca içine o kuşkular
*
Zor çalınca ağlamamak o şarkılar
Zor yokmuşsun gibi yaşamak
Reddedilmiş itirazı
*
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
Aşk acıya dünden razı
*
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
*
Aşk acıya dünden razı
-
Her yerde kar var çıkamam ki bugün
Her yerde senden bir iz duramam ki bugün
Seni çok özledim arayamam ki bugün
Bugünde derdime çare değil bugün
*
Fincanımın kenarında hala dudak izin
Dudakların nerede öpemem ki bugün
Eğer bir başkası dokunduysa onlara
Azrail buyursun ölebilirim bugün
*
Her yerde güneş var gölgendeyim bugün
Ne yaptım ne ettiysem aklımdaydın bugün
Bütün gün bekledim bu kadar mı kötüydüm
Unuttun mu tek tanem
*
Bugün benim doğum günüm
Fincanımın kenarında hala dudak izin
Dudakların nerede öpemem ki bugün
Eğer bir başkası dokunduysa onlara
Azrail buyursun ölebilirim bugün
-
Nereye gitsem hatıran var
Tutup beni acıya katar
Yalan değil delice sevdim
Anlamadım iyi mi kötü mü ettim
*
Sevdiğin film çıkar televizyonda
İkimizin şarkısı yakalar radyoda
Kaçmak ne mümkün
Her yerde sen varsın
*
Kokun sinmiş yatağıma odama
O kadar sevmeye
Bu kadar yansın canım
Çıksa da kalsa da
*
Yine sensin canım
O kadar sevmeye
Bu kadar yansın canım
Çıksa da kalsa da
*
Yine sensin canım, canım
Nereye gitsem hatıran var
Tutup beni acıya katar
Yalan değil delice sevdim
*
Anlamadım iyi mi kötü mü ettim
Sevdiğin film çıkar televizyonda
İkimizin şarkısı yakalar radyoda
Kaçmak ne mümkün
*
Her yerde sen varsın
Kokun sinmiş yatağıma odama
O kadar sevmeye
Bu kadar yansın canım
*
Çıksa da kalsa da
Yine sensin canım
O kadar sevmeye
Bu kadar yansın canım
*
Çıksa da kalsa da
Yine sensin canım, canım
O kadar sevmeye
Bu kadar yansın canım
*
Çıksa da kalsa da
Yine sensin canım
O kadar sevmeye
Bu kadar yansın canım
*
Çıksa da kalsa da
Yine sensin canım, canım
-
Sen dönmeden
Gelmez uykular
Geçmez boğazımdan
Haram olur lokmalar
*
Özledim nasıl
Bilsen ne zor bir fasıl
Eriyorum günden güne
Perişanım velhasıl
*
Sen dönmeden
Gelmez uykular
Geçmez boğazımdan
Haram olur lokmalar
*
Özledim nasıl
Bilsen ne zor bir fasıl
Eriyorum günden güne
Perişanım velhasıl
*
Kalbin yanımda
Ben neredeyim
Yaşanmış sayılır mı
Sensiz günlerim
*
Acısı tatlısıyla
Hüznü kahkahasıyla
Paylaştığın herşey için
Teşekkür ederim
*
Sen dönmeden
Gelmez uykular
Geçmez boğazımdan
Haram olur lokmalar
*
Özledim nasıl
Bilsen ne zor bir fasıl
Eriyorum günden güne
Perişanım velhasıl
*
Kalbin yanımda
Ben neredeyim
Yaşanmış sayılır mı
Sensiz günlerim
*
Acısı tatlısıyla
Hüznü kahkahasıyla
Paylaştığın herşey için
Teşekkür ederim
*
Kalbin yanımda
Ben neredeyim
Yaşanmış sayılır mı
Sensiz günlerim
*
Acısı tatlısıyla
Hüznü kahkahasıyla
Paylaştığın herşey için
Teşekkür ederim
-
Gitmediğimiz yer kaldı mı?
Yapmadığımız bi'şey
Nereye gitsek hatıralar
Anılar çantamızda
*
Vakit tamam gidiyorsun
Anladım her şeyi
Lütfen isteme bunu benden
*
Kırıyorsun kalbimi
Sanki hiç olmamış gibi
Hiçbi'şey yaşamamış gibi
Seni hiç tanımamış gibi yapamam
*
Elini elimde ısıtmamış gibi
Gözlerimizle konuşmamış gibi
Gidişlerine ağlamamış gibi
*
Gün doğana dek sevişmemiş gibi
Koynuna alıp uyutmamış gibi
En mahremini paylaşmamış gibi yapamam, yapamam
*
Vakit tamam gidiyorsun
Anladım her şeyi
Lütfen isteme bunu benden
Kırıyorsun kalbimi
*
Sanki hiç olmamış gibi
Hiçbi'şey yaşamamış gibi
Seni hiç tanımamış gibi yapamam
Elini elimde ısıtmamış gibi
*
Gözlerimizle konuşmamış gibi
Gidişlerine ağlamamış gibi
Gün doğana dek sevişmemiş gibi
Koynuna alıp uyutmamış gibi
En mahremini paylaşmamış gibi yapamam, yapamam
-
Elim elindeyken, en sihirli kilit
Hep mutluluğa açılır
Essin dertler, nerden eserse
Gülüşünle hepsi dağılır
*
Elim elindeyken, en sihirli kilit
Hep mutluluğa açılır
Essin dertler, nerden eserse
Gülüşünle hepsi dağılır
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Hayat dediğin, sanki kaç sene?
Ama aşklar ölümsüzdür
Senin aşkın, benim aşkıma
Çok yakışacak bir ömür
*
Hayat dediğin, sanki kaç sene?
Ama aşklar ölümsüzdür
Senin aşkın, benim aşkıma
Çok yakışacak bir ömür
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Bu en tatlı şey duyduğum
-
Elim elindeyken, en sihirli kilit
Hep mutluluğa açılır
Essin dertler, nerden eserse
Gülüşünle hepsi dağılır
*
Elim elindeyken, en sihirli kilit
Hep mutluluğa açılır
Essin dertler, nerden eserse
Gülüşünle hepsi dağılır
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Hayat dediğin, sanki kaç sene?
Ama aşklar ölümsüzdür
Senin aşkın, benim aşkıma
Çok yakışacak bir ömür
*
Hayat dediğin, sanki kaç sene?
Ama aşklar ölümsüzdür
Senin aşkın, benim aşkıma
Çok yakışacak bir ömür
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Bu en tatlı şey duyduğum